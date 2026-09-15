Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Komitesi, eğitim sisteminde veriye dayalı planlama, güçlü koordinasyon, yeterli kaynak ve hesap verebilir bir yönetim modeline ihtiyaç olduğunu belirtti.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2026–2027 eğitim öğretim yılının öğretmen istihdamından okul temizliğine, taşımacılıktan güvenliğe, eğitim materyallerinden özel eğitime kadar birçok alanda eksiklikler bulunduğu ileri sürüldü.

İlkokulların yüzde 30’unda, ortaokul ve liselerin ise yüzde 70’inde inşaat çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, geçici tedbir olarak uygulamaya konulan konteyner sınıfların kalıcı hale geldiği ve sayılarının arttığı savunuldu.

İlköğretimde ciddi öğretmen eksikliği bulunduğu, ortaöğretimde öğretmen görevlendirmelerinin tamamlanamadığı ileri sürülen açıklamada, 48 branşta 91 öğretmen açığı, 10 branşta ise öğretmen fazlalığı olduğu dile getirildi. Hemen her okulda psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile özel eğitim uzmanına ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, “siyasi saiklerle geçici öğretmen atanması için girişimlerin sürdüğü” de iddia edildi.

- “Okulların yüzde 60’ında hademe ve sekreter eksikliği var”

Okulların yüzde 60’ında hademe ve sekreter eksikliği bulunduğu ifade edilen açıklamada, bazı okullarda güvenlik görevlisi bulunmadığı, görevlisi olan okullarda ise görev alanı ve çalışma koşullarının belirsiz olduğu savunuldu.

Öğrenci taşımacılığındaki uygulamaların çocukları riske attığı ve taşımacılık yapanları zan altında bıraktığı ileri sürülen açıklamada, bazı okullarda temizlik malzemesi, eğitim mobilyası, okul zili, spor ve oyun alanı eksiklikleri bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, taşınmasını tamamlayamayan okullar ve kayıtlı olduğu okuldan başka bir okulda öğrenime başlayan öğrenciler olduğu ifade edildi.

– CTP’nin eğitim hedefleri

Açıklamada, CTP’nin vazgeçilmez ilkesinin kamusal eğitimde kalitenin artırılması olduğu kaydedilerek, “CTP eğitimdeki tüm uygulamaların; öğrencilerin gelişimini önceleyen, öğretmenlerin haklarını gözeten, bütünlüklü bir yeniden yapılanma yaklaşımı ve altyapısı güçlendirilmiş planlama ile yürütülmesi gerektiğini savunmaktadır.” denildi.

CTP’nin eğitimde dört temel esası hayata geçirmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, CTP'nin iktidara gelmesi halinde zamanında planlama ve programlı harcamalarla hesap verebilir, demokratik paydaşlık ve okul tabanlı yönetim anlayışının esas alınacağı şeffaf bir sistem kurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, eğitim sistemindeki veri eksikliğinin giderilmesi için merkezi veri tabanı kurulması, veriye dayalı planlama ve etkin denetim mekanizmaları oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

- “Okul tabanlı bütçe anlayışı yasal güvenceye kavuşturulacak”

Okul bina ve altyapıları, güvenli taşımacılık, güvenlik, sağlıklı beslenme, rehberlik ve özel eğitim ihtiyaçlarının bütünlüklü planlamayla ele alınacağı ifade edilen açıklamada, yeni okulların planlanması, gerekli finansal kaynakların belirlenmesi ve “okul tabanlı bütçe” anlayışının yasal güvenceye kavuşturulacağı bildirildi.

Öğretmene yatırım yapılmasının da temel esaslar arasında bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Öğretmen tasarrufu’ yaklaşımını ve öğretmenin ders yükü altında ezilmesine seyirci kalınan anlayış terk edilecek.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, öğretmenlerin atanması, yükselmesi, yer değiştirmesi ve görevlendirilmesinde siyasi saikler yerine eğitim biliminin ilkeleri ve yasal düzenlemelerin esas alınacağı kaydedildi.