Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Atatürk Spor Salonunda üç gün süreyle düzenlenen Geleneksel 3’üncü Eybil EFENDİ Polis Salon Futbol Turnuvası, bugün oynanan çeyrek, yarıfinal ve final maçları ile tamamlandı.

Final maçında karşılaştığı Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü takımını, 4-3 mağlup eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü B takımı adını şampiyonluğa yazdırdı.

Turnuvanın üçüncülük maçı, Polis Özel Harekat Müdürlüğü B takımı ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Maçtan 4-1 galip ayrılan Polis Özel Harekat Müdürlüğü B takımı turnuvayı üçüncülük ile tamamladı.

Turnuvanın süresince gerek oyun içinde gerekse oyun dışında rakiplerine gösterdikleri sportmenlik nedeniyle, Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü Takımı turnuvanın "En Centilmen Takımı" olmaya layık görüldü.

Turnuva süresince kaydettiği 7 gol ile en fazla golu atan Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü takımı sporcusu Emin ATABEK, turnuvanın "Gol Kralı ödülünün sahibi oldu.

Turnuva süresince kaleci olarak gösterdiği performansın yanı sıra, takımının lehine kaydettiği 2 gol ile takımının şampiyon olmasına büyük katkıda bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü B takımı sporcusu Kemal BAĞBAL ise “En İyi Kaleci” ödülünün sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreni ile turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hakemlerine ise plaketleri takdim edildi.