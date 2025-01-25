“Engelli Öğrenci Birimi Logosu’nu Arıyor!” sloganı ile duyurulan yarışmanın son başvuru tarihi 3 Mart, saat 17.00 olarak belirlendi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, yarışmanın seçici kurulunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya, DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, DAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer ve DAÜ Engelli Öğrenci Birimi öğrenci temsilcisi Ünsal Emre Gülener yer alıyor.

Yarışmanın sonuçlarının 17 Mart’ta açıklanacağı belirtilerek, yarışmayla ilgili şu bilgiler de paylaşıldı:

“Dereceye giren tasarımların sahiplerine başarı sertifikası ve plaketin yanı sıra çeşitli ödüller verilecek. DAÜ öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın şartname ve başvuru formuna Engelli Öğrenci Birimi veya web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Engelli Öğrenci Birimi’nin vizyonuna katkıda bulunmak isteyen tüm öğrenciler, bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediliyor.”