Üniversiteden verilen bilgiye göre, toplantı, üniversite ve sektör arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenirken, paydaşlardan fikir ve öneriler alındı.

Toplantıya, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, Medya Etik Kurulu Başkanı Aysu Basri Akter, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Eğitim Sekreteri Ahmet Karagözlü, SOS Çocukköyü Derneği Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız, Cherry Red Reklam Ajansı direktörleri Eda Baştuğ ve Verda Erk, Medialife Reklam Ajansı Direktörü Cem Vurgun ile Medialife Genel Yayın Yönetmeni Çise Mevlit katıldı.

Ev sahibi üniversiteyi temsilen, ARUCAD Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Doğan, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan, Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öze, Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yunus Luckinger, ARUCAD Kurumsal İletişim Ofisi Koordinatörü Gizem Kaya ile Kariyer ve Mezunlar Ofisi Koordinatörü Simge Yorgancıoğlu toplantıda yer aldı.

Toplantıya ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi de ziyarette bulunarak, paydaşların görüşlerini dinledi ve önerileri değerlendirdi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda, üniversite ve sektör arasındaki iş birliği olanakları ile mezun öğrencilerin gelişim alanları üzerinde duruldu.

Toplantının ana gündem maddesi, “iletişim fakültesi stajyerlerinin sektördeki performansları ve bu performansın daha da iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar” oldu. Sektör temsilcileri, mezunların mevcut yetkinliklerini değerlendirerek, hangi alanlarda gelişim sağlanabileceği konusunda geri bildirimlerde bulundu. Özellikle dijital medya okuryazarlığı, yaratıcı düşünme ve etik standartlara uyum gibi konuların önemine dikkat çekildi.

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze, toplantının ardından yaptığı açıklamada, sektörden gelen geri bildirimlerin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesinde kritik rol oynadığını belirtti. Doç. Dr. Öze, "Bu tür toplantılar, özellikle sektör temsilcilerinin doğrudan geri bildirimleriyle, öğrencilerimizin sektörel beklentilere daha uygun bir şekilde yetişmesini sağlamak adına büyük önem taşıyor. Müfredatımızı, sektörün dinamiklerine ve ihtiyaçlarına göre sürekli güncelliyoruz. Amacımız, mezunlarımızın iş dünyasında aranan ve başarılı bireyler olmalarını sağlamak." dedi.

Toplantıda ayrıca, öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları için, uygulamalı projelerin artırılması, sektörle daha yakın iş birliği içinde olunması ve mezunların kariyer gelişimlerinin takip edilmesi gibi konular da ele alındı. Sektör temsilcileri, üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin hem öğrencilerin hem de sektörün faydasına olacağını vurguladı. Toplantının ardından, katılımcılar The Arkin Rodin Collection Gallery’i ziyaret etti.