Hentbol Büyükler Liginde yeni sezonun başlamasına kısa süre kala süper kupa karşılaşmaları önceki akşam oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaların ardından süper kupa sahiplerini buldu. Lig öncesi takımların son durumlarını görmek adına en ciddi sınavlardan biri olan süper kupa finalinde kadınlarda UKÜ – Esentepe, erkeklerde ise UKÜ – Darbaz takımları karşı karşıya geldi.

UKÜ’NÜN GECESİ

Süper kupa karşılaşmalarının ilk buluşmasında kadınlar da UKÜ ile Esentepe takımları karşılaştı. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ, ilk devreyi rakibi Esentepe karşısında 19-14 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 32-29 galip tamamlayarak lig öncesi süper kupayı müzesine götüren taraf oldu. Bu maçın ardından oynanan erkekler karşılaşmasında ise UKÜ ile Darbaz karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi 15-7 önde kapatırken, karşılaşmayı da 35-22 galip tamamlayarak süper kupanın sahibi oldu.