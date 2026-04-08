Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) arasında bir toplantı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda sporun temel değerlerinden biri olan fair play anlayışının yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi amacıyla önemli kararlar alındı.

Toplantı kapsamında, Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalar ele alınmış; spor kültüründe etik değerlerin ön plana çıkarılması, genç sporcuların bilinçlendirilmesi ve fair play ruhunun toplum genelinde yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapılması hususunda görüş birliğine varıldı.

Taraflar, önümüzdeki süreçte eğitim programları, seminerler ve farkındalık projeleri düzenleyerek fair play ilkesinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade ettiler.

KKTC MOK ve AÖA, sporun birleştirici gücüne inanarak, centilmenlik, dürüstlük ve saygı değerlerinin gelecek nesillere aktarılması adına ortak projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirttiler.