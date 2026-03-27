Ferdi Süper Ligi onuncu ve on birinci hafta maçları ile sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun organize etmiş olduğu on bir haftalık Tuborg Ferdi Süper Ligi sonunda Cemal Gingi şampiyon oldu. On bir haftalık ferdi süper lig boyunca rakiplerine tecrübesiyle üstünlük kuran Cemal Gingi onuncu ve on birinci hafta maçlarında da rakiplerine karşı galip geldi. Aynı zaman da Gingi organizasyon boyunca on iki ok ile bitirerek en az ok’ta bitiren olurken, beş adet yüz seksen sayı atarak organizasyonun en yüksek sayı atanı da olarak, ferdi süper ligi şampiyon tamamladı. Yine on bir haftalık ferdi süper lig de yüz elli dört sayıyı bitiren Hasan Bozbeyli, organizasyonun en yüksek sayıdan bitireni olurken, Tuborg Ferdi Süper Ligin James Anthony Stone ikincisi, Latif Emiroğluları üçüncüsü oldu. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Tuborg Ferdi Süper Ligin onuncu hafta maçlarında alınan sonuçlar James Anthony Stone, Elmas Çocuk’u 5 – 1, Derviş Çocuk, Faik Amcaoğlunu 5 – 3, Cemal Gingi, Hüseyin Yönlüeri 5 – 0, Murat Çınaroğlu, Fatih Köseyi 5 – 0, Latif Emiroğluları ile Hasan Bozbeyli 4 – 4, ve Sedat Sedatgil ile Selçuk Amca 4 – 4 berabere kaldı. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Tuborg Ferdi Süper Ligin onu birinci hafta maçlarında alınan sonuçlar Hasan Bozbeyli, Sedat Sedatgili 5 – 1, Latif Emiroğluları, Fatih Köseyi 5 – 0, Cemal Gingi, Murat Çınaroğlunu 5 – 1, Faik Amcaoğlu, Hüseyin Yönlüeri 5 - 3, James Anthony Stone, Derviş Çocuk’u 5 – 1, Elmas Çocuk, Selçuk Amca’yı 5 – 3 mağlup etti.