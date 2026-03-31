KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 9. hafta karşılaşmasında Akdeniz Spor Birliği, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Caesar Larnaka GB’yi 76-65 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Mücadeleye etkili başlayan Akdeniz Spor Birliği, Cenker Öder’in ilk periyottaki skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçirdi ve ilk çeyreği 25-22 önde tamamladı. İkinci periyotta savunma direncini artıran ev sahibi ekip, rakibine kolay sayı şansı tanımadı ve soyunma odasına 38-31’lik avantajla gitti.

Üçüncü periyotta Caesar Larnaka GB, Penka I. Valere’nin liderliğinde oyuna ortak oldu. Bu bölümde kısa süreliğine öne geçen konuk ekip karşısında Akdeniz Spor Birliği çabuk toparlandı ve final periyoduna 55-52 önde girmeyi başardı.

Son çeyrekte farkını ortaya koyan Akdeniz Spor Birliği, yakaladığı 9-0’lık seriyle oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve parkeden 76-65 galip ayrıldı.

Karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynayan Akdeniz Spor Birliği, bulduğu 10 üçlük isabetiyle galibiyetin anahtarını oluştururken, Caesar Larnaka GB bu alanda yalnızca 1 isabet bulabildi.

Akdeniz Spor Birliği’nde Kyle Wilson Alcy 22 sayı ve 14 ribaund ile maçın yıldızı olurken, Cenker Öder ilk periyottaki performansıyla öne çıktı. Caesar Larnaka GB’de ise Penka I. Valere’nin çabası mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Akdeniz Spor Birliği, ligdeki çıkışını sürdürerek taraftarına önemli bir galibiyet armağan etti.