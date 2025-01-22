Tuborg Süper Lig ve Birinci Lig B grubunda 5’nci hafta maçları önceki akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi.

GÖNYELİ DARTS BİRLİĞİ MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Süper ligin şampiyonlukta iddialı takımlarından Gönyeli Darts Birliği Minareliköy Spor Kulubü’nün bay geçtiği haftada süprize izin vermeyerek Beyarmudu deplasmanında 15-1’lik skor ile gecenin en farklı galibiyet alarak bir maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ise deplasmanda Cihangir Spor Kulubü ile karşılaştı ve maçtan 6-10 galip gelerek 3’ncülükteki yerini korudu.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Fota Darts Derneği ile Alsancak Yeşilova Spor Kulübü arasında çekişmeli geçen maçı 9-7 kazanmasını bilen Fota Darts Derneği zirve takibini sürdürmeyi başardı.

Güzelyurt Darts Birliği süper ligdeki ilk 3 puanını Gönyeli Spor Kulübü karşısında 12-4’lük skor ile elde ederek averajla 5’nciliğe yükseldi. Gecenin Haftayı bay olarak geçen Minareliköy Spor Kulübü ise 2’nci sıraya düştü.

DİOMOND CHİLD SÜPRİZE İZİN VERMEDİ

Tuborg Birinci ligi A grubunda lider Dimaond Child Darts Derneği süprize izin vermeyerek güçlü takımlardan Mesarya Darts Birliği’ni 11-5 geçerek 3 puan fark ile liderlikteki yerini korudu.

Gecenin sonucu en merakla beklenen karşılaşmasında Yeni Vadili Darts Derneği ise Dağyolu Darts Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmadan 10-6’lık skor alarak hanesine 3 puanı yazdıran Yeni Vadili Darts Derneği lig de ikinci sıraya yükselerek süper lige çıkma yolunda bir adım öne geçmiş oldu.

Mağusa Kültür Derneği ile Ozanköy Spor Kulübü karşılaşmasında gülen takım Mağusa Kültür Derneği oldu ve playoff’a katılma yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Gecenin son maçında ise Düzova Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan Lefkoşa Darts Birliği karşılaşmadan 11-5 galip gelerek ilk 3 puanını aldı.

Geceye damga vuran bir diğer olay ise Diamond Child Darts Derneği takımı oyuncusu Tahir Çaltinoğlu, bir maç’ta 5 kez 180 atma başarısı göstererek Birin Lig’de haftanın en iyi oyuncusu oldu.

BİRİNCİ LİG B GRUBUNDA KIBRIS DART DERNEĞİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Tuborg Birinci Ligi B grubunda averaj ile Liderlik koltuğunda oturan Kıbrıs Dart Derneği deplasmanda ligin güçlü takımlarından Aydınköy Darts Birliği ile karşılaşırken, karşılaşmadan 12-4 galip ayrılarak averaj ile liderliğini korurken, takipçisi Lefkoşa Spor Birliği ise deplasmanda Denizplaza Spor Derneği ile karşılaştı. Lefkoşa Spor Birliği karşılaşmayı 12-4 kazanarak liderlik takibini sürdürmeye devam etti.

Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü ile Düzova Dart Derneği karşılaşmasında gülen taraf Girne ekibi oldu ve karşılaşmadan 9-7 galibiyet ile ayrılarak ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı başardı.

Gazimağusa Darts Birliği ile Coşkuner Kültür ve Sanat Derneği karşılaşması 8-8 beraberlikle sonuçlanara, gecenin tek berabere sonuçlanan karşılaşması oldu.

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M + - Avg P

Gönyeli Darts Birliği 5 4 1 0 65 15 50 13

Minareliköy S.K. 4 4 0 0 54 10 44 12

Gönyeli Avcılık At. Kul. 4 3 1 0 44 20 24 10

Fota Darts Derneği 4 3 0 1 32 32 0 9

Güzelyurt Darts Birliği 4 1 0 3 26 38 -12 3

Alsancak Y. S.K. 5 1 0 4 30 50 -20 3

Cihangir S.K. 5 1 0 4 29 51 -22 3

Gönyeli Spor Kulübü 5 1 0 4 24 56 -32 3

Beyarmudu Belediyesi 4 1 0 3 16 48 -32 3

Cihangir S.K. - Gönyeli Avcılık At. Kulübü ………….. 6-10

Fota Darts Derneği - Alsancak Y. S.K. ……………….. 9-7

Gönyeli Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği …….. 4-12

Beyarmudu Belediyesi - Gönyeli Darts Birliği ……… 1-15

Minareliköy S.K. - Bay

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu

O G B M + - Avg P

Diamond Child Darts Derneği 5 5 0 0 57 23 34 15

Yeni Vadili Darts Dernği 5 4 0 1 49 31 18 12

Dağyolu Darts Derneği 5 3 1 1 45 35 10 10

Ozanköy Spor Kulübü 5 2 0 3 38 42 -4 6

Mağusa Kültür Derneği 5 2 0 3 36 44 -8 6

Lefkoşa Darts Birliği 5 1 1 3 35 45 -10 4

Düzova S.K. 5 1 0 4 27 53 -26 3

Mesarya Darts Birliği 5 0 2 3 33 47 -14 2

Düzova S.K. 5 - 11 Lefkoşa Darts Birliği

Yeni Vadili Darts Dernği 10 - 6 Dağyolu Darts Derneği

Diamond Child Darts Derneği 11 - 5 Mesarya Darts Birliği

Mağusa Kültür Derneği 9 - 7 Ozanköy Spor Kulübü

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

O G B M + - Avg P

Kıbrıs Dart Derneği 5 5 0 0 60 20 40 15

Lefkoşa Spor Birliği 5 5 0 0 54 26 28 15

Gazimağusa Darts Birliği 5 3 1 1 46 34 12 10

Coşkuner K.S.S.Derneği 5 1 2 2 37 43 -6 5

Deniz Plaza Spor Derneği 5 1 2 2 34 46 -12 5

Aydınköy Darts Derneği Birliği 5 1 1 3 34 46 -12 4

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 5 1 0 4 33 47 -14 3

Düzova Darts Derneği 5 0 0 5 21 59 -38 0

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü - Düzova Darts Derneği ……. 9-7

Aydınköy Darts Derneği Birliği - Kıbrıs Dart Derneği ………. 4-12

Deniz Plaza Spor Derneği - Lefkoşa Spor Birliği ………………. 4-12

Coşkuner K.S.S.Derneği - Gazimağusa Darts Birliği …………8-8