Lefkoşa Darts Birliği isimli ferdi ligi birinci ayağı Başkent Turnuvası ismi ile oynandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı ve belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu turnuvada başkan Harmancı yaptığı açılış konuşmasında darts sporunun birleştirici ve dostluk sporu olduğunu kaydederek tüm sporculara başarılar diledi. Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı ise belediyenin kendilerine yaptığı destekler adına ve Sn Harmancı'ya teşekkür ederek organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Başkent Turnuvası şampiyonu Tony Stone olurken, ikicisi Mehmet Sümer, üçüncü Murat Çınaroğlu oldu. Turnuvanın enlerindeyse, Cemal Gingi 120 sayı bitirerek en yüksek sayıdan bitiren olurken, Kemal Hüdasoy 180x1 atarak en yüksek sayı atan ve en az ok'ta bitiren 17 ok ile Tony Stone oldu. Turnuva sonunda ödül almaya hak kazanan kişilere ödüllerini Belediye Meclis Üyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü As Başkanı Tahir Hoca, Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı ve Lefkoşa Darts Birliği Genel Sekreteri Emre Karakulak taktim etti.