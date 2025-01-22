Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı U12 Milli Takımımız, Mersin’deki karşılaşmalarına devam ediyor.

Trabzonspor'un daveti üzerine özel dostluk maçları yapma adına Mersin'e giden U12 Milli Takımımız, karşılaşmalarına devam ediyor. İlk günü dinlenerek, ikinci günü ise Yenişehir Belediyesi ve Bayburt’la oynadığı maçlarla geçiren milliler, gün adına iki karşılaşma daha oynadı.

U12 Milli Takımımız, günün ilk maçında Bayrampaşa ile karşılaşırken, ikinci maçı ise öğleden sonra Görele ile oynadı. Millilerimiz her iki karşılaşmada da gösterdiği iyi mücadele ve oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve takdirini topladı.

U12 Milli Takımımız yarın sabah saatlerinde Bursa, öğleden sonra ise Sultanbeyli ekipleriyle karşılaşacak ve turnuvadaki maçlarını tamamlayacak. Milliler, Cuma akşam saatlerinde adaya dönecek.

DUVARCI; “ÇOCUKLARIMIZ MİLLİ DUYGULAR YAŞIYOR”

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2’nci Başkan Vekili Hüseyin Duvarcı, “Amacımız belli. Çocuklarımıza ne kadar fazla milli duyguyu yaşatabilirsek, içlerindeki kıpırtıları ne kadar yukarıya çekebilirsek ne mutlu bizlere. Çocuk çeşitliliğine önem veriyoruz. Bu sefer de Mersin’deyiz. Bu sürecin çocuklara yansıması, ailelere yansıması, ileriye yansıması için biriktirilen anılar, umutlar ve hedefler açısından çok farklı bir motivasyon oluyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanımız Hasan Sertoğlu önderliğinde, Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi’nin yürüttüğü ilişkilerle şu anda ciddi bir yerlere geldik ve bunların da devamının geleceğini söylüyoruz. Biz umutluyuz. Mücadeleye devam edeceğiz. Sizler de bizlerden umudunuzu kesmeyin” ifadelerini kullandı.