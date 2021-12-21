Zirvedekiler haftayı kayıpsız geçti

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde heyecan sürerken yedinci haftayı zirvedeki takımlar Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child ve Minareliköy galibiyetle tamamladılar. Gönyeli Darts Birliği haftanın lideri oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (20 Aralık 2021 Pazartesi) oynanan maçlarla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin yedinci haftasında Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti.

Gönyeli Av.At.K.- Cihangir, Güzelyurt Darts Birliği- Lefkoşa Darts Birliği ve Beyarmudu Belediyesi- Gönyeli Spor kulübü maçlarının beraberlikle sonuçlandığı haftayı Gönyeli Darts Birliği averajla lider tamamladı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin yedinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.K.- Cihangir S.K. (8-8)

Güzelyurt Darts Birliği- Lefkoşa Darts Birliği (8-8)

Beyarmudu Belediyesi- Gönyeli S.K.(8-8)

Coşkuner K.S.ve Spor D. -Gönyeli Darts Birliği(3-13)

Diamond Child - LEGEND (9-7)

Minareliköy S.K.- Vadili Darts Derneği (12-4)



EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gönyeli Darts Birliği 7 7 0 0 85 27 21 58

2.Diamond Child 7 7 0 0 81 31 21 50

3.Minareliköy S.K. 7 6 0 1 87 25 18 62

4.LEGEND 7 4 1 2 62 50 13 12

5.Vadili Darts Derneği 7 3 0 4 51 61 9 -10

6.Gönyeli Av.At.K. 7 2 2 3 42 70 8 -28

7.Coşkuner K.S.ve Spor D. 7 2 1 4 47 65 7 -18

8.Cihangir S.K. 7 2 1 4 43 69 7 -26

9.Güzelyurt Darts Birliği 7 1 3 3 43 69 6 -26

10.Gönyeli S.K. 7 1 2 4 49 63 5 -14

11.Lefkoşa Darts Birliği 7 1 1 5 49 63 4 -14

12.Beyarmudu Belediyesi 7 0 1 6 33 79 1 -46

