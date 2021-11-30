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Süper Ligde heyecan sürüyor

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Efes Pilsen Darts Süper Liginin dördüncü haftasını Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child, Gönyeli Spor Kulübü, Minareliköy ve VadiliDarts Derneği 3 puanla kapattı

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Süper Ligde heyecan sürüyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasını Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child, Gönyeli Spor Kulübü, Minareliköy ve VadiliDarts Derneği 3 puanla kapattı. LEGEND – Güzelyurt Darts Birliği karşılaşmasının berabere sonuçlandığı haftayı Diamond Child 12 puan ve averajla lider tamamladı.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu öyle:
Gönyeli Av.At.K.- Gönyeli Darts Birliği: 4-12
Gönyeli-Cihangir: 10-6
Diamond Child-Coşkuner K.S. ve Spor D.: 11-5
Minareliköy-Beyarmudu Belediyesi: 13-3
LEGEND- Güzelyurt Darts Birliği: 8-8
VadiliDarts Derneği- Lefkoşa Darts Birliği: 12-4
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU             
TAKIMLAR  O         G         B         M        A         Y         P          AV
1.Diamond Child       4          4          0          0          51        13        12        38
2.Gönyeli Darts Birliği           4          4          0          0          47        17        12        30
3.Minareliköy 3          3          0          0          40        8          9          32
4.Vadili Darts Derneği           4          3          0          1          38        26        9          12
5.LEGEND    3          2          1          0          30        18        7          12
6.Coşkuner K.S.ve Spor D.   4          2          1          1          34        30        7          4
7.Lefkoşa Darts Birliği          4          1          0          3          27        37        3          -10
8.Gönyeli        4          1          0          3          27        37        3          -10
9.Güzelyurt Darts Birliği       3          0          2          1          19        29        2          -10
10.Gönyeli Av.At.K. 3          0          0          3          8          40        0          -32
11.Cihangir     4          0          0          4          16        48        0          -32
12.Beyarmudu Bel.    4          0          0          4          15        49        0          -34
 
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