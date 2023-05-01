Nevzat Ormancı Açık Anı Darts Turnuvası şampiyonu Mustafa Behlül

Niyazi Ergülen

Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası 10.Ayak Nevzat Ormancı Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz akşam Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşti.

Çok güzel oyunların oynandığı gecede rakiplerine üstünlük sağlayan Mehmet Fırat, Ahmet Ormancı, Mustafa Behlül ve Alkan Caner yarı finallere kalmaya hak kazandılar.

Yarı finallerin ilk maçında rakibi Alkan Caner'i 3-1 ile geçen Mehmet Fırat ilk finalist olurken diğer yarı final maçında ise Mustafa Behlül rakibi Ahmet Ormancı'yı 3-1 ile geçip turnuvanın ikinci finalisti oldu. Mağlupların oynadığı üçüncülük maçında rakibi Ahmet Ormancı'yı 3-1 ile geçen Alkan Caner gecenin üçüncüsü oldu.

Final maçında ise rakibi Mehmet Fırat'ı 3-0 net bir skorla geçen Mustafa Behlül turnuvanın şampiyonu oldu.

Gecedeki yan ödülleri ise;

--En yüksek sayı atan 2 adet 180 ile Caner Bozbeyli,

--En yüksek sayıdan bitiren ödülünü ise 140 sayı ile Gürcan Kızıler,

--En az dartta bitiren ödülünü ise 16 dart ile Caner Bozbeyli,

-- Göbekten bitiriş ödülünü ise Alkan Caner aldılar.

Gecede dereceye girenlere ödüllerini GDB Başkanı Alkan Caner, Mehmet Askerler, Devrim Beyitler, Osman Evirgen, Macit Ormancı ve Ahmet Ormancı verdiler.

