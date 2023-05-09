Mehmet Sayım Açık Anı Darts Turnuvası şampiyonu Faik Amcaoğlu

NİYAZİ ERGÜLENGüzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası 11.Ayak Mehmet Sayım Açık Anı Darts Turnuvası gerçekleşti.Rakiplerini yenen Osman Evirgen, Faik Amcaoğlu, Ali Yeşilada ve Ergün Gülenler yarı finallerde oynamaya hak kazandılar. Yarı finallerin ilk maçında rakibi Osman Evirgen'i 3-1 yenen Faik Amcaoğlu ilk finalist olurken, diğer yarı final maçında ise rakibi Ali Yeşilada'yı 3-1 ile geçen Ergün Gülenler ikinci finalist oldu. Mağlupların oynadığı üçüncülük maçında ise rakibi Osman Evirgen'i 3-0 ile geçen Ali Yeşilada gecenin üçüncüsü oldu.Final maçında ise Ergün Gülenler 'i 3-1 yenen Faik Amcaoğlu turnuvanın Şampiyonu oldu.Gecede yan ödüllerin hepsini, 2 adet 180, 127'den bitiriş ve 12 dartta finish ile Ali Yeşilada aldı. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Sarp Şimşek, Erkut Sayım, Vedat Kum, Özmen Şimşek , Erkal Sayım ve İsmail Sayım verdiler...