Liderlik Diamond Child’ın

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde heyecan sürerken Diamond Child, Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Darts Birliği ve Coşkuner rakiplerini mağlup ettiler. Haftayı Diamond Child averajla lider tamamladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (22 Kasım 2021 Pazartesi) oynanan üçüncü hafta karşılaşmaları ile devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin üçüncü hafta maçlarında Diamond Child, Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Darts Birliği ve Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği rakiplerini mağlup etti.

Gönyeli Avcılık Atıcılık-LEGEND ve Güzelyurt Darts Birliği-Minareliköy karşılaşmalarının ertelendiği haftayı Diamond Child averajla lider tamamladı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi Üçüncü Hafta Maç Sonuçları

Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli: 10-6

Gönyeli Darts Birliği-Cihangir S.K.: 13-3

Beyarmudu Belediyesi-Diamond Child: 2-14

Coşkuner K.S.ve Spor D.- VadiliDarts Derneği: 9-7

Gönyeli Av.At.K.-LEGEND (Ertelendi)

Güzelyurt Darts Birliği-Minareliköy (Ertelendi)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 3 3 0 0 40 8 9 32

2.Gönyeli Darts Birliği 3 3 0 0 35 13 9 22

3.Coşkuner K.S.ve Spor D. 3 2 1 0 29 19 7 10

4.Minareliköy 2 2 0 0 27 5 6 22

5.LEGEND 2 2 0 0 22 10 6 12

6.Vadili Darts Derneği 3 2 0 1 26 22 6 4

7.Lefkoşa Darts Birliği 3 1 0 2 23 25 3 -2

8.Güzelyurt Darts Birliği 2 0 1 1 11 21 1 -10

9.Gönyeli 3 0 0 3 17 31 0 -14

10.Beyarmudu Belediyesi 3 0 0 3 12 36 0 -24

11.Gönyeli Av.At.K. 2 0 0 2 4 28 0 -24

12.Cihangir 3 0 0 3 10 38 0 -28

