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Lefkoşa Darts Birliği’nden Şeflere teşekkür ziyareti

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Lefkoşa Darts Birliği’nden Şeflere teşekkür ziyareti
Lefkoşa Darts Birliği, Şefler Pastahanesine teşekkür etti. Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı, Şefler Pastahanesi direktörü Cemil Türker’i ziyaret ederek her yaptıkları faaliyetlerde Lefkoşa Darts Birliği’ne destek olduklarından dolayı Şefler Pastahenesilogolu formayı da taktim etti. Forma taktimi sonrasında da Şefler Pastahanesi direktörü Cemil Türker Lefkoşa Darts Birliği’ne teşekkür ederken desteklerinin de devam edeceğini söyledi.
 
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