Lefkoşa Darts Birliği’nden Raw Pup’a teşekkür

Lefkoşa Darts Birliği, Raw Pup’a teşekkür etti. Lefkoşa Darts Birliği yöneticisi Halil Tuğcan, Raw Pup’a direktörü Ufuk Katırcı’yı’i ziyaret ederek yaptıkları faaliyetlerde Lefkoşa Darts Birliği’ne destek olduklarından dolayı Raw Pup’a logolu formayı da taktim etti. Forma taktimi sonrasında da Raw Pup’a direktörü Ufuk Katırcı Lefkoşa Darts Birliği’ne teşekkür ederken desteklerinin de devam edeceğini söyledi.

