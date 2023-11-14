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Lefkoşa Darts Birliği 15. yılın şampiyonu, Selaattin Tok oldu

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Lefkoşa Darts Birliği 15. yılın şampiyonu, Selaattin Tok oldu
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Lefkoşa Darts Birliği 15. yıl turnuvası yapıldı.
Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği 15. yıl darts turnuvası 20 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı.  Gerçekleştirilen turnuvada Selaattin Tok Şampiyon olurken 2. Tahir Çaltinoğlu, 3. Ali Amcaoğlu, 4. Kemal Hüdasoy oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı, birlik genel sekreteri Emre Karakulak ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu başkanı Osman Cenkçiler ile federasyon dış ilişkiler sekreteri Murat Çınaroğlu taktim etti.
Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.
En yüksek sayıdan bitiren: Selaattin Tok (161)
En az okta bitiren: Selaattin Tok (12 ok)
En yüksek sayı atan: Selaattin Tok (4x180)
 
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