Koltuk Cihangir’in

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken ligin üçüncü haftasını Düzova, Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Kulübü ve Ozanköy üç puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin üçüncü haftasını Düzova, Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Kulübü ve Ozanköy üç puanla kapattı.KKTC Fenerbahçeliler Derneği – Karaoğlanoğlu ve Mağusa Kültür Derneği – Gazimağusa Darts Birliği karşılaşmaları beraberlikle sonuçlandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Karaoğlanoğlu: 8-8

Düzova - Merit Alsancak Yeşilova: 10-6

Miracle Değirmenlik- Taşkınköy: 12-4

Mağusa Kültür Derneği- Gazimağusa Darts Birliği: 8-8

Cihangir Av.At.Birliği- Yükseliş Hentbol İhtisas: 15-1

Ozanköy- Mesarya Darts Birliği: 12-4

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 3 3 0 0 39 9 9 30

2.Miracle Değirmenlik S.K. 3 3 0 0 32 16 9 16

3.Karaoğlanoğlu S.K. 3 2 1 0 34 14 7 20

4.Ozanköy S.K. 3 2 0 1 26 22 6 4

5.Gazimağusa Darts Birliği 3 1 1 1 26 22 4 4

6.KKTC Fenerbahçeliler Derneği 3 1 1 1 25 23 4 2

7.Taşkınköy S.K. 3 1 1 1 23 25 4 -2

8.Düzova S.K. 3 1 1 1 23 25 4 -2

9.Mağusa Kültür Derneği 3 0 2 1 22 26 2 -4

10.Yükseliş Hentbol İhtisas S.K. 3 0 1 2 14 34 1 -20

11.Merit Alsancak Yeşilova S.K. 3 0 0 3 13 35 0 -22

12.Mesarya Darts Birliği 3 0 0 3 11 37 0 -26

