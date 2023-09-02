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KKTC Fenerbahçeliler Derneği Carlsberg 5’li Takımsal Yaz Liginde gruplar belirlendi

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği Carlsberg 5’li Takımsal Yaz Liginde gruplar belirlendi
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KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde ikincisi yapılacak 5’li takımsal yaz ligi 5 Eylül’de start alıyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala, lige katılacak 13 takımın kaptanları eşliğinde kura çekimi KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası, takımlar A ve B olmak üzere 2 grupta yerlerini aldılar.
Yaz Ligi ile ilgili son hazırlıklar tamamlanmış olup, lige  katılan takımların ve darts camiasının heyecanlı bekleyişi devam etmektedir. 5’li Takımsal Liginde maçlar, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan ve Kıbrıs Darts Camiası tarafından sevilen John Swayne için yapılacak anmanın ardından başlayacak.
 
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