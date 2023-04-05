Karamanlı Turnuvası, Bozbeyli'nin

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası 8.Ayak Ruşide Caner/Hanife Karamanlı Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz akşam tamamlandı.

Çok güzel oyunların oynandığı gecede rakiplerine üstünlük sağlayan Gürcan Kızıler,Alkan Caner, Caner Bozbeyli ve Ali Yeşilada yarı final oynamaya hak kazandılar. Yarı finallerin ilk maçında Ali Yeşilada rakibi Gürcan Kızıler'i 3-1 ile geçip ilk finalist olurken, ikinci yarı final maçında rakibi Alkan Caner'i yine ayni skorla geçen Caner Bozbeyli diğer finalist oldu. Mağlupların oynadığı üçüncülük maçında rakibi Alkan Caner'i 3-2 ile geçen Gürcan Kızıler gecenin üçüncüsü oldu. Final maçında ise rakibi Ali Yeşilada'yı 3-1 yenen Caner Bozbeyli turnuvanın Şampiyonu oldu.

Gecedeki yan ödülleri ise; --En yüksek sayı atan 180 sayı ile Alkan Caner, --En yüksek sayıdan bitiren ise 148 sayı ile Tarık Kurdaş, --En az dartta bitiren ise 15 dart ile Ali Yeşilada, -- Göbekten (Bullfinish) bitiren ise Alkan Caner oldular.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini, Nazım Aslantürk,Servet Gezer, Gürcan Kızıler,Tamer Tayanç, Alkan Caner ve Ramadan Caner verdiler.

