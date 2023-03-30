Karamanlı ailesi, dartsla anılacak

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt Darts Birliği (GDB)2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına 8. Ayak Ruşide Caner/Hanife Karamanlı Açık Anı Darts Turnuvası ile devam ediliyor.

GDB organizasyonunda ve Caner ile Karamanlı ailelerinin sponsorluğunda gerçekleşecek turnuva 31 Mart 2023 Cuma akşamı saat 20:00'de Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda yapılacak. GDB ve Karamanlı ailesi olarak tüm darts severleri turnuvamıza davet ediyoruz.

