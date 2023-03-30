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Karamanlı ailesi, dartsla anılacak

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Karamanlı ailesi, dartsla anılacak
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Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt Darts Birliği (GDB)2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına 8. Ayak Ruşide Caner/Hanife Karamanlı Açık Anı Darts Turnuvası ile devam ediliyor.
GDB organizasyonunda ve Caner ile Karamanlı ailelerinin sponsorluğunda gerçekleşecek turnuva 31 Mart 2023 Cuma akşamı saat 20:00'de Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda yapılacak. GDB ve Karamanlı ailesi olarak tüm darts severleri turnuvamıza davet ediyoruz.
 
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