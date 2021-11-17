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Fenerbahçe’de galibiyet mutluluğu yaşanıyor

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Fenerbahçe’de galibiyet mutluluğu yaşanıyor
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Fenerbahçe Spor Kulübünü KKTC’de en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atan KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Efes Pilsen Darts 1. Liginde 2. Yılını geçiriyor.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı sezonun ilk galibiyetini Merit Alsancak Yeşilova Darts Takımını deplasmanda 12 – 4 mağlup ederek aldı.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve takım kaptanı Mustafa Dereboylu takım arkadaşlarına ve centilmence mücadele eden Merit Alsancak Yeşilova Darts Takımı oyuncuları ve tüm takımlara sezon boyu sağlık ve başarılar dilediklerini açıkladılar.
 
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