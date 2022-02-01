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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Diamond Child tutulmuyor

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On iki takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasını Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child ve Minareliköy galip kapattı

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Diamond Child tutulmuyor
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (31 Ocak 2022 Pazartesi) oynanan 13’ncü hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasını Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child ve Minareliköy galip kapattı.
Cihangir-LEGEND ve Gönyeli-VadiliDarts Derneği karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlandığı hafta sonunda Diamond Child yenilgisiz ve 39 puanla zirvedeki yolculuğuna devam etti.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin13’ncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: 
Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli Darts Birliği (6-10)
Beyarmudu Belediyesi-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği (6-10)
Güzelyurt Darts Birliği-Diamond Child (4-12)
Gönyeli Av.At.K.- Minareliköy S.K.(3-13)
Cihangir S.K.- LEGEND (8-8)
Gönyeli S.K.- VadiliDarts Derneği (8-8)
 
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                    
TAKIMLAR                                  O     G   B   M  A      Y      P     AV
1.Diamond Child                            13    13  0    0    150   58     39   92
2.Minareliköy S.K.                         13    12  0    1    158   50     36   108
3.Gönyeli Darts Birliği                   13    11  0    2    140   68     33   72
4.LEGEND                                    13    7    2    4    116   92     23   24
5.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği   13    7    2    4    109   99     23   10
6.Güzelyurt Darts Birliği                13    4    4    5    85     123   16   -38
7.Vadili Darts Derneği                   13    3    3    7    94     114   12   -20
8.Gönyeli Av.At.K.                        13    3    3    7    80     128   12   -48
9.Cihangir S.K.                               13    3    2    8    84     124   11   -40
10.Beyarmudu Belediyesi              13    2    1    10  79     129   7     -50
11.Gönyeli S.K.                              13    1    4    8    78     130   7     -52
12.Lefkoşa Darts Birliği                 13    1    1    11  75     133   4     -58
 
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