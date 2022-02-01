Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Diamond Child tutulmuyor

On iki takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasını Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child ve Minareliköy galip kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (31 Ocak 2022 Pazartesi) oynanan 13’ncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasını Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child ve Minareliköy galip kapattı.

Cihangir-LEGEND ve Gönyeli-VadiliDarts Derneği karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlandığı hafta sonunda Diamond Child yenilgisiz ve 39 puanla zirvedeki yolculuğuna devam etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin13’ncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli Darts Birliği (6-10)

Beyarmudu Belediyesi-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği (6-10)

Güzelyurt Darts Birliği-Diamond Child (4-12)

Gönyeli Av.At.K.- Minareliköy S.K.(3-13)

Cihangir S.K.- LEGEND (8-8)

Gönyeli S.K.- VadiliDarts Derneği (8-8)



EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 13 13 0 0 150 58 39 92

2.Minareliköy S.K. 13 12 0 1 158 50 36 108

3.Gönyeli Darts Birliği 13 11 0 2 140 68 33 72

4.LEGEND 13 7 2 4 116 92 23 24

5.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği 13 7 2 4 109 99 23 10

6.Güzelyurt Darts Birliği 13 4 4 5 85 123 16 -38

7.Vadili Darts Derneği 13 3 3 7 94 114 12 -20

8.Gönyeli Av.At.K. 13 3 3 7 80 128 12 -48

9.Cihangir S.K. 13 3 2 8 84 124 11 -40

10.Beyarmudu Belediyesi 13 2 1 10 79 129 7 -50

11.Gönyeli S.K. 13 1 4 8 78 130 7 -52

12.Lefkoşa Darts Birliği 13 1 1 11 75 133 4 -58

