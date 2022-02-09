Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Cihangir kayıpsız

On iki takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Ozanköy rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (8 Şubat2022 Salı) oynanan 14’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Ozanköy rakiplerini mağlup etti.

Karaoğlanoğlu-KKTC Fenerbahçeliler Derneği mücadelesinin beraberlikle sonuçlandığı haftayı Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 42 puanla zirvede kapattı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 14’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Karaoğlanoğlu-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 8-8

Merit Alsancak Yeşilova-Düzova: 10-6

Taşkınköy-Miracle Değirmenlik: 4-12

GazimağusaDarts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 3-13

Yükseliş Hentbol İhtisas-Cihangir Av.At.Birliği: 6-10

MesaryaDarts Birliği-Ozanköy: 6-10



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Avcılık Atıcılık B. 14 14 0 0 168 56 42 112

2.Miracle Değirmenlik 14 13 0 1 161 63 39 98

3.Mağusa Kültür Derneği 14 8 3 3 136 88 27 48

4.Ozanköy 14 8 1 5 108 116 25 -8

5.Karaoğlanoğlu 14 7 3 4 129 95 24 34

6.Gazimağusa Darts Birliği 14 7 3 4 117 107 24 10

7.Yükseliş Hentbol İhtisas 14 5 2 7 102 122 17 -20

8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği14 5 2 7 101 123 17 -22

9.Taşkınköy 14 4 3 7 111 113 15 -2

10.Düzova 14 2 1 11 87 137 7 -50

11.Merit Alsancak Yeşilova 14 1 0 13 67 157 3 -90

12.Mesarya Darts Birliği 14 1 0 13 57 167 3 -110



