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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Cihangir kayıpsız

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On iki takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Ozanköy rakiplerini mağlup etti

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Cihangir kayıpsız

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (8 Şubat2022 Salı) oynanan 14’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Ozanköy rakiplerini mağlup etti.   
Karaoğlanoğlu-KKTC Fenerbahçeliler Derneği mücadelesinin beraberlikle sonuçlandığı haftayı Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 42 puanla zirvede kapattı. 
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 14’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Karaoğlanoğlu-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 8-8
Merit Alsancak Yeşilova-Düzova: 10-6
Taşkınköy-Miracle Değirmenlik: 4-12
GazimağusaDarts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 3-13
Yükseliş Hentbol İhtisas-Cihangir Av.At.Birliği: 6-10
MesaryaDarts Birliği-Ozanköy: 6-10
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU             
TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV
1.Cihangir Avcılık Atıcılık B. 14     14     0       0       168   56     42     112
2.Miracle Değirmenlik            14     13     0       1       161   63     39     98
3.Mağusa Kültür Derneği       14     8       3       3       136   88     27     48
4.Ozanköy                             14     8       1       5       108   116   25     -8
5.Karaoğlanoğlu                    14     7       3       4       129   95     24     34
6.Gazimağusa Darts Birliği    14     7       3       4       117   107   24     10
7.Yükseliş Hentbol İhtisas     14     5       2       7       102   122   17     -20
8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği14 5       2       7       101   123   17     -22
9.Taşkınköy                           14     4       3       7       111   113   15     -2
10.Düzova                             14     2       1       11     87     137   7       -50
11.Merit Alsancak Yeşilova   14     1       0       13     67     157   3       -90
12.Mesarya Darts Birliği                 14     1       0       13     57     167   3       -110
 
 

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Etiketler; #Efes Pilsen #CİHANGİR
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