Darts Yaz Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi



Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Yaz Ligi’nde 6’ncı hafta maçları Salı ve Çarşamba günü oynanan maçlar ile tamamlandı. Lig maçları boyunca geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan rahmetli John Swayne için anmanın ardından oynanan maçların ardından A grup maçları normal lig sezonu tamamlandı ve Çeyrek Finallere çıkacak takımlar belirlendi.

A Grubu maçları neticesinde, Erciyes Tesisatçılık namağlup lider olurken, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ikinci, Abbasoğlu Öğrenci Yurdu üçüncü ve Carlsberg dördüncü sırada yer alarak Çeyrek Finale çıkan takımlar oldu.

B Grup maçlarının bitmesine son bir hafta kalırken çeyrek finale kalan takımlar belirlendi. Dün akşam oynanan karşılaşmalar neticesinde, Yönlüer Lastik Servisi, Gülenler İnşaat ve, MesaryaLions 12 puan alarak son haftaya girilirken liderlik mücadelesini sürdürürken, Arden Gıda ise namağlup lider olan Gülenler İnşaat ile oynadığı maçı 15-10 kazanarak gruptan çıkmayı garantileyen son takım oldu.

B Grubu puan sıralamasını ve dolayısı ile Çeyrek finalde eşleşecek rakiplerini belirleyecek son hafta maçları ise 18 Ekim 2023 tarihinde oynanacak.

Çeyrek Finaller 23 Ekim 2023 tarihinde saat 19:30’da KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde oynanacak.



A Grubu Maç Sonuçları:

Erciyes Tesisatcılık: 13 - Abbasoğlu Öğrenci Yurdu: 12

KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 19 - Carlsberg : 6

Röper Harita : 1 - Girne Av.At.S.K.: 1



B Grubu Maç Sonuçları:

Gülenler İnşaat : 10 - ArdenGıda : 15

MesaryaLions : 13 - Yönlüer Lastik Servisi : 12

GazimağusaDartsBirliği : 25 - Lefkoşa Spor Birliği: 0

Düzova S.K. – Bay Haftası



En yüksek Sayı Atanlar :

• Salım Özerem – 1x180

• Hasan Bozbeyli – 1x180

• Serkan Öztoygar – 1x180



En An Ok’ta Finiş Yapan :

• Serkan Öztoygar 14 ok



En Yüksek Sayıdan Finiş Yapanlar:

• Salım Özerem – 158 Sayıdan Finiş



