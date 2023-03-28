Darts Süper Ligi’nde Minareliköy namağlup lider

On takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü haftasında Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, LEGEND ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 27 Mart 2023 Pazartesi oynana 14’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü haftasında Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, LEGEND ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti.

Haftaya yenilgisiz lider giren Minareliköy, Mağusa Kültür Derneği deplasmanından 16-0’lık skorla galip dönerek zirve yolculuğunu sürdürdü.

Liderin en yakın takipçisi konumunda olan Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Spor Kulübü’nü 14-2 mağlup etti.

Darts Süper Ligi’nin 14’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Güzelyurt Darts Birliği-Diamond Child ( 3-13)

Cihangir S.K.-Gönyeli Darts Birliği (2-14)

Cihangir Av.At.B.- Gönyeli Av.At.K. ( 9-7)

LEGEND-VadiliDarts Derneği (16-0)

Mağusa Kültür Derneği-Minareliköy S.K.(0-16)



DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Minareliköy S.K. 14 14 0 0 169 55 42 114

2.Gönyeli Darts Birliği 14 11 0 3 156 68 33 88

3.LEGEND 14 10 1 3 137 87 31 50

4.Cihangir Av.At.Birliği 14 9 2 3 122 102 29 20

5.Diamond Child 14 8 0 6 134 90 24 44

6.Cihangir S.K. 14 5 1 8 100 124 16 -24

7.Gönyeli Av.At.K. 14 3 2 9 90 134 11 -44

8.Vadili Darts Derneği 14 2 4 8 80 144 10 -64

9.Güzelyurt Darts Birliği 14 3 0 11 79 145 9 -66

10.Mağusa Kültür Derneği 14 0 0 14 53 171 0 -118



