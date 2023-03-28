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Darts Süper Ligi’nde Minareliköy namağlup lider

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On takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü haftasında Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, LEGEND ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti

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Darts Süper Ligi’nde Minareliköy namağlup lider
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 27 Mart 2023 Pazartesi oynana 14’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.
On takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü haftasında Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, LEGEND ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti.
Haftaya yenilgisiz lider giren Minareliköy, Mağusa Kültür Derneği deplasmanından 16-0’lık skorla galip dönerek zirve yolculuğunu sürdürdü.      
Liderin en yakın takipçisi konumunda olan Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Spor Kulübü’nü 14-2 mağlup etti.  
Darts Süper Ligi’nin 14’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Güzelyurt Darts Birliği-Diamond Child ( 3-13)
Cihangir S.K.-Gönyeli Darts Birliği (2-14)
Cihangir Av.At.B.- Gönyeli Av.At.K. ( 9-7)
LEGEND-VadiliDarts Derneği (16-0)
Mağusa Kültür Derneği-Minareliköy S.K.(0-16)
 
DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                                                       
TAKIMLAR                                         O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1.Minareliköy S.K.                          14           14           0             0             169         55           42           114
2.Gönyeli Darts Birliği                    14           11           0             3             156         68           33           88
3.LEGEND                                     14           10           1             3             137         87           31           50
4.Cihangir Av.At.Birliği                  14           9             2             3             122         102         29           20
5.Diamond Child                              14           8             0             6             134         90           24           44
6.Cihangir S.K.                                  14           5             1             8             100         124         16           -24
7.Gönyeli Av.At.K.                          14           3             2             9             90           134         11           -44
8.Vadili Darts Derneği                   14           2             4             8             80           144         10           -64
9.Güzelyurt Darts Birliği                14           3             0             11           79           145         9             -66
10.Mağusa Kültür Derneği          14           0             0             14           53           171         0             -118
 
 
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