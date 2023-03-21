Darts Süper Ligde Minareliköy kayıpsız lider

Ligin 13’üncü haftasını LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child, Minareliköy ve Güzelyurt Darts Birliği üç puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftası dün (20 Mart 2023 Pazartesi) oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftayı LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child, Minareliköy ve Güzelyurt Darts Birliği üç puanla kapattı.

Haftanın en farklı galibiyetini konuk ettiği Mağusa Kültür Derneği’ni 15-1 mağlup eden Güzelyurt Darts Birliği elde etti.

Ligin yenilgisiz lideri Minareliköy, Vadili Darts Derneği’ni 14-2’lik skorla geçerek zirvedeki yerini korudu.

Darts Süper Ligi’nin 13’üncü hafta maçlarında alınansonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.K.- LEGEND ( 7-9)

Gönyeli Darts Birliği-Cihangir Av.At.B.( 13-3)

Diamond Child-Cihangir S.K.( 13-3)

Vadili Darts Derneği-Minareliköy S.K.( 2-14)

Güzelyurt Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği ( 15-1)



DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Minareliköy 13 13 0 0 153 55 39 98

2.Gönyeli Darts Birliği 13 10 0 3 142 66 30 76

3.LEGEND 13 9 1 3 121 87 28 34

4.Cihangir Av.At.Birliği 13 8 2 3 113 95 26 18

5.Diamond Child 13 7 0 6 121 87 21 34

6.Cihangir S.K. 13 5 1 7 98 110 16 -12

7.Gönyeli Av.At.K. 13 3 2 8 83 125 11 -42

8.Vadili Darts Derneği 13 2 4 7 80 128 10 -48

9.Güzelyurt Darts Birliği 13 3 0 10 76 132 9 -56

10.Mağusa Kültür Derneği 13 0 0 13 53 155 0 -102

