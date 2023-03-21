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Darts Süper Ligde Minareliköy kayıpsız lider

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Ligin 13’üncü haftasını LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child, Minareliköy ve Güzelyurt Darts Birliği üç puanla kapattı

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Darts Süper Ligde Minareliköy kayıpsız lider
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.
On takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftası dün (20 Mart 2023 Pazartesi) oynanan maçlarla tamamlandı.
Haftayı LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child, Minareliköy ve Güzelyurt Darts Birliği üç puanla kapattı.
Haftanın en farklı galibiyetini konuk ettiği Mağusa Kültür Derneği’ni 15-1 mağlup eden Güzelyurt Darts Birliği elde etti.
Ligin yenilgisiz lideri Minareliköy, Vadili Darts Derneği’ni 14-2’lik skorla geçerek zirvedeki yerini korudu.
Darts Süper Ligi’nin 13’üncü hafta maçlarında alınansonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli Av.At.K.- LEGEND ( 7-9)
Gönyeli Darts Birliği-Cihangir Av.At.B.( 13-3)
Diamond Child-Cihangir S.K.( 13-3)
Vadili Darts Derneği-Minareliköy S.K.( 2-14)
Güzelyurt Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği ( 15-1)
 
DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                                                       
TAKIMLAR                                         O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1.Minareliköy                                    13           13           0             0             153         55           39           98
2.Gönyeli Darts Birliği                      13           10           0             3             142         66           30           76
3.LEGEND                                      13           9             1             3             121         87           28           34
4.Cihangir Av.At.Birliği                     13           8             2             3             113         95           26           18
5.Diamond Child                              13           7             0             6             121         87           21           34
6.Cihangir S.K.                                13           5             1             7             98           110         16           -12
7.Gönyeli Av.At.K.                           13           3             2             8             83           125         11           -42
8.Vadili Darts Derneği                     13           2             4             7             80           128         10           -48
9.Güzelyurt Darts Birliği                  13           3             0             10           76           132         9             -56
10.Mağusa Kültür Derneği             13           0             0             13           53           155         0             -102
 
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