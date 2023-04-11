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Darts Süper Ligde Minareliköy kayıpsız

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On takımın mücadele verdiği ligin 16’ncı haftasında Gönyeli Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Cihangir, Minareliköy ve LEGEND rakiplerini mağlup etti.

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Darts Süper Ligde Minareliköy kayıpsız
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 10 Nisan 2023 Pazartesi oynanan 16’ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
On takımın mücadele verdiği ligin 16’ncı haftasında Gönyeli Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Cihangir, Minareliköy ve LEGEND rakiplerini mağlup etti.
Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Minareliköy, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ni 14-2’lik skorla geçti
Darts Süper Ligi’nin 16’ıncı hafta maçlarında alına sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği (6-10)
Güzelyurt Darts Birliği- Gönyeli Av.At.K.(11-5)
VadiliDarts Derneği-Cihangir S.K.(6-10)
Cihangir Av.At.B.- Minareliköy S.K.(2-14)
LEGEND-Mağusa Kültür Derneği(13-3)
 
DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                                       
TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV
1.Minareliköy S.K.                 16        16        0          0          196      60        48        136
2.Gönyeli Darts Birliği           16        13        0          3          179      77        39        102
3.LEGEND                            16        11        1          4          153      103      34        50
4.Cihangir Av.At.Birliği        16        10        2          4          134      122      32        12
5.Diamond Child                   16        9          0          7          154      102      27        52
6.Cihangir S.K.                      16        6          1          9          116      140      19        -24
7.Gönyeli Av.At.K.               16        4          2          10        105      151      14        -46
8.Güzelyurt Darts Birliği       16        4          0          12        93        163      12        -70
9.Vadili Darts Derneği           16        2          4          10        92        164      10        -72
10.Mağusa Kültür Derneği    16        0          0          16        58        198      0          -140
 
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