Darts 1’inci Ligi’nde zirvede büyük çekişme

On iki takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasını Gönyeli Spor Kulübü, Beyarmudu Belediyesi, Düzova, Girne Avcılık Atıcılık, Gazimağusa Darts Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne dün (29 Kasım 2022 Salı) oynanan dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasını Gönyeli Spor Kulübü, Beyarmudu Belediyesi, Düzova, Girne Avcılık Atıcılık, Gazimağusa Darts Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği 3 puanla kapattı.

Ligde Gazimağusa Darts Birliği kayıpsız yoluna devam ederken, Beyarmudu Belediyesi ve Gönyeli iki ve üçüncü sırada bulunuyor.

Darts Birinci Ligi’nin dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli S.K.- Yükseliş Hentbol İhtisas: 13-3

Merit Alsancak Yeşilova-Beyarmudu Belediyesi: 4-12

Düzova S.K.- Mesarya Darts Birliği: 9-7

Girne Av.At.S.K.- KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 11-5

Taşkınköy S.K.- Gazimağusa Darts Birliği: 5-11

Ozanköy S.K.- Lefkoşa Darts Birliği: 7-9



DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV.

1.Gazimağusa Darts Birliği 4 4 0 0 43 21 12 22

2.Beyarmudu Belediyesi 4 3 1 0 43 21 10 22

3.Gönyeli S.K. 4 3 1 0 42 22 10 20

4.Lefkoşa Darts Birliği 4 3 0 1 40 24 9 16

5.Ozanköy S.K. 4 2 1 1 33 31 7 2

6.Girne Av.At.S.K. 4 2 0 2 33 31 6 2

7.Yükseliş Hentbol İhtisas 4 2 0 2 30 34 6 -4

8.Düzova S.K. 4 2 0 2 33 31 0 2

9.Mesarya Darts Birliği 4 0 1 3 27 37 0 -10

10.KKTC Fenerbahçeliler D. 4 1 0 3 25 39 0 -14

11.Merit A.Yeşilova S.K. 4 0 0 4 19 45 0 -26

12.Taşkınköy S.K. 4 0 0 4 16 48 0 -32

