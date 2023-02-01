Darts 1’inci Ligi tam gaz

12 takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü hafta maçlarında Gönyeli Spor Kulübü, Mesarya Darts Birliği, Gazimağusa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık, Beyarmudu Belediyesi ve Ozanköy rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne 31 Ocak 2023 Salı günü oynanan 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

12 takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü hafta maçlarında Gönyeli Spor Kulübü, Mesarya Darts Birliği, Gazimağusa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık, Beyarmudu Belediyesi ve Ozanköy rakiplerini mağlup etti.

Haftaya namağlup lider giren Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Birliği’ni deplasmanda 11-5 mağlup ederek zirve yolculuğunu sürdürdü.

Darts Birinci Ligi’nin 13’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli S.K.: 5-11

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Mesarya Darts Birliği: 7-9

Gazimağusa Darts Birliği-Düzova S.K.: 12-4

Yükseliş Hentbol İhtisas-Girne Av.At.S.K.: 7-9

Beyarmudu Belediyesi-Taşkınköy S.K.: 13-3

Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy S.K.: 6-10



DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Gönyeli S.K. 13 12 1 0 148 60 37 88

2.Beyarmudu Belediyesi 13 11 2 0 147 61 35 86

3.Gazimağusa Darts Birliği 13 9 1 3 121 87 28 34

4.Lefkoşa Darts Birliği 13 8 3 2 118 90 27 28

5.Girne Av.At.ve S.K. 13 7 1 5 110 98 22 12

6.Yükseliş Hentbol İhtisas 13 6 3 4 111 97 21 14

7.Ozanköy S.K. 13 4 2 7 95 113 14 -18

8.KKTC Fenerbahçeliler D. 13 4 1 8 92 116 13 -24

9.Düzova S.K. 13 3 2 8 80 128 11 -48

10.Taşkınköy S.K. 13 3 0 10 85 123 9 -38

11.Mesarya Darts Birliği 13 2 1 10 76 132 7 -56

12.Merit Alsancak Yeşilova 13 0 1 12 65 143 1 -78

