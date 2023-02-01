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Darts 1’inci Ligi tam gaz

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12 takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü hafta maçlarında Gönyeli Spor Kulübü, Mesarya Darts Birliği, Gazimağusa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık, Beyarmudu Belediyesi ve Ozanköy rakiplerini mağlup etti

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Darts 1’inci Ligi tam gaz
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne 31 Ocak 2023 Salı günü oynanan 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.
12 takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü hafta maçlarında Gönyeli Spor Kulübü, Mesarya Darts Birliği, Gazimağusa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık, Beyarmudu Belediyesi ve Ozanköy rakiplerini mağlup etti.
Haftaya namağlup lider giren Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Birliği’ni deplasmanda 11-5 mağlup ederek zirve yolculuğunu sürdürdü.    
Darts Birinci Ligi’nin 13’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli S.K.: 5-11
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Mesarya Darts Birliği: 7-9
Gazimağusa Darts Birliği-Düzova S.K.: 12-4
Yükseliş Hentbol İhtisas-Girne Av.At.S.K.: 7-9
Beyarmudu Belediyesi-Taşkınköy S.K.: 13-3
Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy S.K.: 6-10
 
DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                                     
TAKIMLAR                                         O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1.Gönyeli S.K.                   13           12           1             0             148         60           37           88
2.Beyarmudu Belediyesi              13           11           2             0             147         61           35           86
3.Gazimağusa Darts Birliği           13           9             1             3             121         87           28           34
4.Lefkoşa Darts Birliği    13           8             3             2             118         90           27           28
5.Girne Av.At.ve S.K.     13           7             1             5             110         98           22           12
6.Yükseliş Hentbol İhtisas            13           6             3             4             111         97           21           14
7.Ozanköy S.K.                 13           4             2             7             95           113         14           -18
8.KKTC Fenerbahçeliler D.           13           4             1             8             92           116         13           -24
9.Düzova S.K.                                   13           3             2             8             80           128         11           -48
10.Taşkınköy S.K.                            13           3             0             10           85           123         9             -38
11.Mesarya Darts Birliği                13           2             1             10           76           132         7             -56
12.Merit Alsancak Yeşilova         13           0             1             12           65           143         1             -78
 
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