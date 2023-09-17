Cenkciler:Darts sporunu yeniden canlandıracağız

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun 26 Eylül’de düzenlenecek olan genel kurulunda başkan adayı olan Osman Cenkciler, başkan adayı olma nedenlerini açıklarken, başkanlığı kazanması halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyelerini de belirledi.
Osman Cenkciler’in açıklaması şöyle:
“Değerli Darts Camiası,
Öncelikle iki aday arasında geçecek Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu başkanlık seçiminin camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
Mevcut Federasyon başkanının 22 Mayıs tarihinde yorulduklarını belirttiği basın açıklamasındaki ‘yeni bir heycan gerekmektedir, özellikle eleştiri oklarını üzerimize atmaktan çekinmeyen arkadaşların elini taşın altına koyması gerekmektedir.
Gelsinler biz daha iyi yaparız desinler onlara seçimsiz bir olanak sağlayıp, devretmeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim’ sözlerinden feyz alarak, sadece eleştirel değil alternatiflerimiz ve fikirlerimizle camiamıza bir şeylerkatabilmek ve daha ileriye taşıyabilmek için geniş katılımlı yönetim kadrosu kurarak yola çıktık.Şu anda açıkladığımız Yönetim Kurulu listesinde yedeklerle birlikle 13 kişinin 11’i ayrı ayrı takımlarda ya oyuncu ya da yönetici konumunda bulunmaktadır.
Bizim için Federasyon ile birlik,dernek ve kulüpler arasındaki iletişim çok önemlidir. Geniş tabanlı bir yönetim kurulu oluşturduktan sonra haftalık yönetim kurulu toplantılarımız haricinde ayda bir her takımın temsilcilerine açık değerlendirme toplantıları yapıp hem ordan gelecek eleştirileri hem de önerileri dikkate alacağız. Yapacağımız bu toplantılar ile Federasyon ile takımlarımız arasında açılmış olan uçurumu da kaptmış olacağız.
Ülkemizde mevcut ekonomik sıkıntılar her sektörde olduğu gibi hem takımlarımızı hem de oyuncularımızı etkilemiştir. Bu eknomik sıkıntılar üzerine bir de daha önce federsyon tarafından karşılanan hakem paralarının takımlar tarafından ödenmesi kararı geçen sene tüm takımlarımızı yıpratmıştır. Bununla birlikte açıklanan ödüllerin yetersizliği ve yapılamayan yurt dışı temasları nedeni ile Ferdi Turnuvalara katılım da 80 – 90 kişilerden geçen sene 7 kişiye kadar düşmüştür. Yönetimimle birlikte amacımız Federasyon bütçesini artırabilmek için ciddi sponsorlar bulmaktır. Sponsorlardan gelen para ve Spor Dairesinin katkısı ile hem takımlarımıza daha fazla destek, hem hakem paralarının yeniden federasyon tarafından karşılanması hem de ödül miktarlarının artırılması ile çökmeye doğru giden Darts sporunu yeniden canlandıracağız. Ferdi Turnuvalara katılımı yeniden artırmak için ödül miktarının artrılması haricinde dereceye giren sporcularımızı yeniden Uluslararası Turnuvalara göndereceğiz. Ferdi Tunuva için şu anda çalışma aşamasında olduğumuz farklı turnuva formatlarını uygulamayı da düşünmekteyiz. Son dönemlerde yapılmayan Kadın ve Genç Ferdi Turnuvaları da yeniden yapılıp başarılı olan sporcularımız ödüllendirilecektir.Ayrıca Darts Sporunu okullara kadar yayabilmek için gerekli çalışmalar yapılıp önümüzdeki yıllar için yetenekli genç sporcular tespit edilecek ve ileriki yıllarda uluslararası turnuvalarda rekabet edebilecek Dartssporcuları yetiştirilecektir.
Hem Türkiye hem de diğer ülkeler ile temaslarımızı yeniden canlandırmamız gerekmektedir. Yönetim kurulum ve ben bu konuda tüm girişimleri yapmaya hazırız.
Seçilmemiz halinde yöneticilerimizden sporcularımıza tüm Darts Sporuna gönül verenlerle birlikte Spor Dairesi ve diğer kurumlarla da iyi ilişkiler içerisinde bu sporu daha iyi nokalara getireceğimize inancımız tamdır.
Son olarak belirtmek isteriz ki seçim süreci demokrasilerin gereğidir. Şu ana kadar gayet güzel ve centilmence geçen bir süreç yaşıyoruz. Yönetim olarak tek tek tüm birlik, dernek ve kulüplere gidip projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz.
Seçiliriz veya seçilmeyiz günün sonunda kazan kim olursa olsun diğer taraf onları tebrik edip yeniden bu camianın içerisinde hep beraber olmaya devam edeceğiz.
Kazanan Darts Sporu olsun!”
YÖNETİM KURULU ADAYLARI (Yedek Üyeler Dahil)
Murat Çınaroğlu
Tonguz Çakmak
Hakan Boral
Faik Kozansoy
Hakan Oruz
Ahmet Evliya
Nevzat Dalyan
Mustafa Dereboylu
Ahmet Güneş
Gökhan Özdurak
Mustafa Gazi
Naim Uzunoğluları
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