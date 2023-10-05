banner913
banner932
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
11 0
İskele'de Melek Mosso coşkusu
İskele'de Melek Mosso coşkusu
24 0
 
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
10 0
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
17 0
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
22 0
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
75 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
340 0
banner964

5’li Takımsal DartsYaz Ligi’nde 3 takım namağlup

banner476

banner974
5’li Takımsal DartsYaz Ligi’nde 3 takım namağlup
banner971
Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li TakımsalYaz Ligi’nde 5’nci hafta Salı ve Çarşamba günü oynanan maçlar ile tamamlandı.
A Grubu maçları neticesinde, Erciyes Tesisatçılık namağlup liderliğini korurken, Fenerbahçeliler Derneği ise averaj ile ikinci, Abbasoğlu Öğrenci Yurdu üçüncü ve Carlsberg dördüncü sırada yerini aldı.
A grubunda grup maçlarının bitmesine bir hafta kalırken, sıralamada ilk dört yer alan takımlar bir üst tura çıkacaklar. Bu duruma göre Erciyes Tesisatçılık, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Abbasoğlu Öğrenci Yurdu ve Carlsberg bir üst tura çıkmalarını garantiledi.
B grubunda Yönlüer Lastik Servisi ile Gülenler İnşaat namağlup liderliğini korurken, MesaryaLions çekişmeli geçen Arden Gıda maçı sonucunda üçüncülükteki yerini alırken, Arden Gıda Dördüncü sıraya düştü.
 
A GRUBU MAÇ SONUÇLARI:
RöperHarita : 8   - Erciyes Tesisatcılık: 17 



Abbasoğlu Öğrenci Yurdu:   14    -   Carlsberg : 11
KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 21  -  Girne Av.At.S.K.: 4 
    
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR MAÇ
SAYISI		 GALİBİ
YET		 MAĞLUBİ YET ALDIĞI
SET		 VERDİĞİ
SET		 PUAN AVERAJ
1. ERCİYES TESİSATCILIK 4 4 0 69 31 12 38
2. KKTCFB DERNEĞİ 4 3 1 65 35 9 30
3. ABBASOĞLU ÖĞRENCİ Y. 4 3 1 54 46 9 8
4. CARLSBERG 4 2 2 49 51 6 -2
5. RÖPER HARİTA 4 0 4 36 64 0 -28
6. GİRNE AV.AT.S.K. 4 0 4 27 73 0 -46
                                                                  
                                                                                                           
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR MAÇ
SAYISI		 GALİBİ
YET		 MAĞLUBİ YET ALDIĞI
SET		 VERDİĞİ
SET		 PUAN AVERAJ
1. GÜLENLER İNŞAAT 4 4 0 76 24 12 52
2. YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ 4 4 0 76 24 12 52
3. MESARYA LİONS 4 3 1 63 37 9 26
4. ARDEN GIDA 4 2 2 64 36 6 28
5. DÜZOVA S.K. 5 2 3 41 84 6 -43
6. GAZİMAĞUSA DARTS B. 4 0 4 42 58 0 -16
7. LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ 5 0 5 13 112 0 -99
                                                                  
 
B GRUBU MAÇ SONUÇLARI:
Yönlüer Lastik Servisi :   21   -  Düzova S.K. :  4
Lefkoşa Spor Birliği:   2 -  Gülenler İnşaat :   23
ArdenGıda   :  12 -  MesaryaLions : 13
GazimağusaDarts Birliği – Bay Haftası
 
En yüksek Sayı Atanlar :
·         Mustafa Behlül – 1x180
·         Caner Bozbeyli – 2x180
·         Ali Behlül – 1x180
 
En An Ok’ta Finiş Yapan :
·         Mustafa Behlül  18 ok
 
En Yüksek Sayıdan Finiş Yapanlar:
·         Mustafa Behlül  – 150 Sayıdan Finiş
Bull (Göbek Finiş) Yapanlar:
·         Gökhan  Özdurak – 85 Sayıdan Göbek Finiş
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.