5’li Takımsal DartsYaz Ligi’nde 3 takım namağlup

A Grubu maçları neticesinde, Erciyes Tesisatçılık namağlup liderliğini korurken, Fenerbahçeliler Derneği ise averaj ile ikinci, Abbasoğlu Öğrenci Yurdu üçüncü ve Carlsberg dördüncü sırada yerini aldı.
A grubunda grup maçlarının bitmesine bir hafta kalırken, sıralamada ilk dört yer alan takımlar bir üst tura çıkacaklar. Bu duruma göre Erciyes Tesisatçılık, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Abbasoğlu Öğrenci Yurdu ve Carlsberg bir üst tura çıkmalarını garantiledi.
B grubunda Yönlüer Lastik Servisi ile Gülenler İnşaat namağlup liderliğini korurken, MesaryaLions çekişmeli geçen Arden Gıda maçı sonucunda üçüncülükteki yerini alırken, Arden Gıda Dördüncü sıraya düştü.
A GRUBU MAÇ SONUÇLARI:
RöperHarita : 8 - Erciyes Tesisatcılık: 17
Abbasoğlu Öğrenci Yurdu: 14 - Carlsberg : 11
KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 21 - Girne Av.At.S.K.: 4
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|MAÇ
SAYISI
|GALİBİ
YET
|MAĞLUBİ YET
|ALDIĞI
SET
|VERDİĞİ
SET
|PUAN
|AVERAJ
|1. ERCİYES TESİSATCILIK
|4
|4
|0
|69
|31
|12
|38
|2. KKTCFB DERNEĞİ
|4
|3
|1
|65
|35
|9
|30
|3. ABBASOĞLU ÖĞRENCİ Y.
|4
|3
|1
|54
|46
|9
|8
|4. CARLSBERG
|4
|2
|2
|49
|51
|6
|-2
|5. RÖPER HARİTA
|4
|0
|4
|36
|64
|0
|-28
|6. GİRNE AV.AT.S.K.
|4
|0
|4
|27
|73
|0
|-46
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|MAÇ
SAYISI
|GALİBİ
YET
|MAĞLUBİ YET
|ALDIĞI
SET
|VERDİĞİ
SET
|PUAN
|AVERAJ
|1. GÜLENLER İNŞAAT
|4
|4
|0
|76
|24
|12
|52
|2. YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ
|4
|4
|0
|76
|24
|12
|52
|3. MESARYA LİONS
|4
|3
|1
|63
|37
|9
|26
|4. ARDEN GIDA
|4
|2
|2
|64
|36
|6
|28
|5. DÜZOVA S.K.
|5
|2
|3
|41
|84
|6
|-43
|6. GAZİMAĞUSA DARTS B.
|4
|0
|4
|42
|58
|0
|-16
|7. LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ
|5
|0
|5
|13
|112
|0
|-99
B GRUBU MAÇ SONUÇLARI:
Yönlüer Lastik Servisi : 21 - Düzova S.K. : 4
Lefkoşa Spor Birliği: 2 - Gülenler İnşaat : 23
ArdenGıda : 12 - MesaryaLions : 13
GazimağusaDarts Birliği – Bay Haftası
En yüksek Sayı Atanlar :
· Mustafa Behlül – 1x180
· Caner Bozbeyli – 2x180
· Ali Behlül – 1x180
En An Ok’ta Finiş Yapan :
· Mustafa Behlül 18 ok
En Yüksek Sayıdan Finiş Yapanlar:
· Mustafa Behlül – 150 Sayıdan Finiş
Bull (Göbek Finiş) Yapanlar:
· Gökhan Özdurak – 85 Sayıdan Göbek Finiş