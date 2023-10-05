5’li Takımsal DartsYaz Ligi’nde 3 takım namağlup

A GRUBU MAÇ SONUÇLARI:

A GRUBU

TAKIMLAR MAÇ

SAYISI GALİBİ

YET MAĞLUBİ YET ALDIĞI

SET VERDİĞİ

SET PUAN AVERAJ 1. ERCİYES TESİSATCILIK 4 4 0 69 31 12 38 2. KKTCFB DERNEĞİ 4 3 1 65 35 9 30 3. ABBASOĞLU ÖĞRENCİ Y. 4 3 1 54 46 9 8 4. CARLSBERG 4 2 2 49 51 6 -2 5. RÖPER HARİTA 4 0 4 36 64 0 -28 6. GİRNE AV.AT.S.K. 4 0 4 27 73 0 -46

GRUBU

TAKIMLAR MAÇ

SAYISI GALİBİ

YET MAĞLUBİ YET ALDIĞI

SET VERDİĞİ

SET PUAN AVERAJ 1. GÜLENLER İNŞAAT 4 4 0 76 24 12 52 2. YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ 4 4 0 76 24 12 52 3. MESARYA LİONS 4 3 1 63 37 9 26 4. ARDEN GIDA 4 2 2 64 36 6 28 5. DÜZOVA S.K. 5 2 3 41 84 6 -43 6. GAZİMAĞUSA DARTS B. 4 0 4 42 58 0 -16 7. LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ 5 0 5 13 112 0 -99

B GRUBU MAÇ SONUÇLARI:

En yüksek Sayı Atanlar :

En An Ok’ta Finiş Yapan

En Yüksek Sayıdan Finiş Yapanlar:

Bull (Göbek Finiş) Yapanlar:

Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li TakımsalYaz Ligi’nde 5’nci hafta Salı ve Çarşamba günü oynanan maçlar ile tamamlandı.A Grubu maçları neticesinde, Erciyes Tesisatçılık namağlup liderliğini korurken, Fenerbahçeliler Derneği ise averaj ile ikinci, Abbasoğlu Öğrenci Yurdu üçüncü ve Carlsberg dördüncü sırada yerini aldı.A grubunda grup maçlarının bitmesine bir hafta kalırken, sıralamada ilk dört yer alan takımlar bir üst tura çıkacaklar. Bu duruma göre Erciyes Tesisatçılık, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Abbasoğlu Öğrenci Yurdu ve Carlsberg bir üst tura çıkmalarını garantiledi.B grubunda Yönlüer Lastik Servisi ile Gülenler İnşaat namağlup liderliğini korurken, MesaryaLions çekişmeli geçen Arden Gıda maçı sonucunda üçüncülükteki yerini alırken, Arden Gıda Dördüncü sıraya düştü.- Carlsberg : 11- Girne Av.At.S.K.: 4- Düzova S.K. : 4Lefkoşa Spor Birliği: 2 -ArdenGıda : 12 -GazimağusaDarts Birliği – Bay Haftası· Mustafa Behlül – 1x180· Caner Bozbeyli – 2x180· Ali Behlül – 1x180· Mustafa Behlül 18 ok· Mustafa Behlül – 150 Sayıdan Finiş· Gökhan Özdurak – 85 Sayıdan Göbek Finiş