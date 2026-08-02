Futbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçları oynayarak son durumlarını görmeye başladılar. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği ile Birinci Lig ekibi Larnaka Gençlerbirliği de Serdarlı 14 Ağustos Stadında hazırlık maçında karşılaştılar. Maçın ilk devresini Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği, Andy Okpe’nin penaltı golüyle 1 – 0 önde tamamladı. Pozisyonlu geçen ve birçok oyuncunun süre aldığı ikinci devrede gol olmazken,

Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği ilk hazırlık karşılaşmasında Larnaka Gençlerbirliği’ni 1 – 0 mağlup etti.