Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rams Park'ta Rennes ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar 2 kez öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz attı. Rennes'de Lepaul hat-trick yaptı.

SAVUNMADA BÜYÜK ALARM

Galatasaray, Rennes maçıyla birlikte yeni sezon öncesi 4 tane hazırlık maçı yaptı. Sadece Ümraniyespor karşısında galibiyete ulaşan Galatasaray, Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 yenildi.

Galatasaray, Ümraniyespor'a 5 gol atarken, 4 maçta kalesinde 9 gol gördü.