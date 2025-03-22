Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 24. Hafta karşılaşmalarında heyecan yarın oynanacak 1. Lig maçlarıyla başlayacak.
24. Haftada 1. Lig tüm maçları bugün oynanırken, Süper Lig maçlarının tümü de yarın oynanacak.
AKSA 1.LİG
22 Mart 2025, Cumartesi
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-K.Kaymaklı (Zekai Töre)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Lapta (Fehim Dayı)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Yalova (Ferhat Tuna)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Mormenekşe (Osman Özpaşa)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Ü.Maraş (İbrahim Katmer)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-S.Geçitkale (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-N.Dipkarpaz (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-A.Kozanköy (Hakan Ünal)
AKSA SÜPER LİG
23 Mart 2025, Pazar
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Yenicami (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Gönyeli (Turgay Misk)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Esentepe (Evren Karademir)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-A.Yeşilova (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-TH Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-CB G.Gücü (Ali Özer)