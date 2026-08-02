Süper Lig ekibi Cihangir hazırlık kampı için gittiği Kayseri’de kampın son gününde bir de önemli maç oynadı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Zecorner Kayserispor FK ile Cihangir arasında oynanan hazırlık karşılaşmasını ev sahibi ekip farklı kazandı.

Mücadelede etkili bir performans ortaya koyan Zecorner Kayserispor FK, sahadan 7-0’lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşma, iki takımın yeni sezon öncesi son durumlarını görmeleri açısından önemli bir hazırlık niteliği taşırken, ev sahibi ekip ortaya koyduğu futbol ve farklı galibiyetle dikkat çekti.