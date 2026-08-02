2026-2027 futbol sezonu için hazırlıklarını sürdüren Aksa Süper Lig ve 1. Lig takımları hazırlık maçlarına da başladı.

Hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri China Bazaar Gençlik Gücü ile Yenicami de hazırlık maçında karşılaştılar. Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve Abdülkadir Karadağ’ın yönettiği hazırlık maçı iyi sayıda seyirci önünde oynandı. Sert futbolun olduğu ilk devreyi Yenicami, Clement’in penaltı golüyle 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede baskısını artıran China Bazaar Gençlik Gücü buna rağmen pozisyon üretmekte zorlanırken, 2 takımın da birçok oyuncuya süre verdiği devrede gol sesi çıkmayınca Yenicami maçı 1 – 0 kazandı.