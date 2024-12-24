Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur kura çekimi 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşiyor. 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak olan 1. Tur'da AKSA Süper Lig ekipleri seri başı olarak yer alacak. Süper Lig ekipleri, AKSA 1. Lig ekipleri ile eşleşirken, 8 Süper Lig takımı ile 8 1. Lig takımı ev sahibi olarak tura katılacak.

1. TORBA (SERİ BAŞI TAKIMLAR)

Alsancak Yeşilova SK

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Cihangir GSK

Çetinkaya TSK

DND L. Gençler Birliği SK

Doğan Türk Birliği

Esentepe KKSK

Göçmenköy İYSK

Gönyeli SK

Karşıyaka SK

Lefke TSK

Mağusa Türk Gücü

Mesarya SK

Miracle Değirmenlik SK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Yenicami AK

2. TORBA

Atoll Kozanköy KSK

Binatlı YSK

Çanakkale TSK

Düzkaya KOSK

Hamitköy ŞHSK

Küçük Kaymaklı TSK

Lapta TBSK

M. Hacıali Yılmazköy SK

Maraş GSK

Mormenekşe GBSK

Northernland Dipkarpaz SK

Serveroğlu Geçitkale GSK

Türk Ocağı Limasol SK

Vadili TÇBSK

Yalova SK

Yeniboğaziçi DSK