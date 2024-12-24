Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur kura çekimi 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşiyor. 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak olan 1. Tur'da AKSA Süper Lig ekipleri seri başı olarak yer alacak. Süper Lig ekipleri, AKSA 1. Lig ekipleri ile eşleşirken, 8 Süper Lig takımı ile 8 1. Lig takımı ev sahibi olarak tura katılacak.
1. TORBA (SERİ BAŞI TAKIMLAR)
Alsancak Yeşilova SK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Cihangir GSK
Çetinkaya TSK
DND L. Gençler Birliği SK
Doğan Türk Birliği
Esentepe KKSK
Göçmenköy İYSK
Gönyeli SK
Karşıyaka SK
Lefke TSK
Mağusa Türk Gücü
Mesarya SK
Miracle Değirmenlik SK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Yenicami AK
2. TORBA
Atoll Kozanköy KSK
Binatlı YSK
Çanakkale TSK
Düzkaya KOSK
Hamitköy ŞHSK
Küçük Kaymaklı TSK
Lapta TBSK
M. Hacıali Yılmazköy SK
Maraş GSK
Mormenekşe GBSK
Northernland Dipkarpaz SK
Serveroğlu Geçitkale GSK
Türk Ocağı Limasol SK
Vadili TÇBSK
Yalova SK
Yeniboğaziçi DSK