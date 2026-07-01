54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl 29’su düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali, misafir ülkeler, Türkiye, Uruguay, Rusya, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinler ekiplerinin kültürlerinin tanıtılması ile devam etti.

Ülkeler, kurdukları stantlarda ülkelerine özgü yöresel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunarken, geleneksel kıyafetleriyle de büyük ilgi gördü. Gecede sahne alan halk dansları toplulukları ise birbirinden renkli gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Farklı kültürlerin müzikleri, dansları ve geleneklerinin bir araya geldiği Ülkeler Gecesi, festivalin en ilgi gören etkinliklerinden biri oldu.

Gecede ayrıca sahne alan Sevder solo dans gösterisi ve Erenköy Jimnastik Kulübü’nün gösterileri ile Caeser Korosunun şarkıları çok beğenildi.