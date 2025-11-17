CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 16 Kasım Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvasında Helen Elizabeth Bridgman 37 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 90’i baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 36 Puan ile Hasan İlkay alırken, Gareth Griffiths de 33 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 23 Kasım Pazar günü, Monthly Medal Golf Turnuvası oynanacak.