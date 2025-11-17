KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Küçük Kız Takımı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası’na katıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi, federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu başkanlığında İstanbul’da temsil edilirken, asbaşkan Basri Aydoğan da kafilede yer aldı. KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları Elvin Altındağ, Nida Toko, Aslı Aslı, Mila Kasap ve Defne Conkbayır, antrenörleri Mustafa Erbulut, Berk Aydoğan, Türkay Özata ve Hasan Aksoy’un yönetiminde başarılı bir yarışma gerçekleştirdiler.

Elvin Altındağ, Nida Toko, Aslı Aslı, Mila Kasap ve Defne Conkbayır’dan oluşan takımımız Türkiye Artistik Cimnastik Müsabakası’nda 24 takım arasından Türkiye üçüncüsü oldu.

Tarihi bir başarı elde eden Artistik Cimnastik Küçük Kız Takımımız böylelikle aylar süren hazırlık sürecinin ve yoğun kampların karşılığını, hedefine ulaşarak almıştı.