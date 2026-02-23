Ana muhalefet partisi hep bir “teorinin” varlığından bahsediyor.

Komplo teorisi değil bu.

Yani teorinin sebep olduğu tahribatı yaşayarak görüyoruz.

Toplumu her geçen gün bu teoriye ikna etmeleri için çaba harcamalarına da gerek yok. İçindeki tespitler ile ilgili gerçek payı çok fazla ama eksik bir tarafı var ki ezelden beri beni rahatsız ediyor.

Bir avuç Kıbrıs Türkünü yoksullaştırmak, sosyal dokusunu değiştirmek, biat kültürünü egemen kılmak ve Rum tarafı ile barışı(!) engellemek isteyenlerden haberdar olmak bize neyi getiriyor?

Daha mı açık yazalım.

Türkiye bütçemizdeki açığı kapatmak için bizim başkanlık sistemine geçmemizi istiyor. Yetmez, laik hukuk düzeninden kanun devleti düzenine geçilmesini talep ediyor. Hepsini geçtim herhangi bir konuda bir telefon ile işlerin Ankara’dan görüleceği tek taraflı siyasi bir ilişki istiyor.

Özetle “ağabeylik” bile değil esas olarak “ağalık” düzeni istiyor.

CTP’nin özündeki teorisi bu değil mi?

Tüm bu tespitler bizi nasıl motive ediyor?

Önemli olan soru bu.

Çözebiliyor muyuz?

“Direnmemiz lazım” deniyor.

Bu “direnişe” de eyvallah diyor, fikri olarak dünya görüşlerimizi bir kenara koyup katkı yapıyoruz ama çözüm oluyor mu?

Hayatın Türkiye’nin ciddi miktarda maddi yardımı olmadan devam ettiğini bulup öğrenip haydi arkadaşlar şöyle yapmalıyız diyen var mı ana muhalefette?

Örneğin çok fazla kamu çalışanı var. Bunu bir süreye yayıp ek istihdam yapmayarak kontrol altına alacağım diyebiliyor musun?

Kamuda tasarruf, tutumluluk, verimlilik ve kamu süreçlerinin etkinliğini ölçerek kamuya çeki düzen vereceğini söyleyebiliyor musun?

Yeni vergilendirme alanlarını ekonomik ve toplumsal etkisi ile değerlendirip dünyadaki örneklerini de anlatarak öneri getirip anlatabiliyor musun?

Kamu bütçesindeki gelir ve gider rakamlarını alt alta koyup önceliklerin ve yeni kaynakların ne olması gerektiğini bir üniversite hocası ve doktorun hastasına anlatabildiği gibi anlatabiliyor musun?

Bunlar gibi bir şeyleri ortaya koyabiliyor musun?

Özetle sloganların ötesinde devlet yönetiminde başarının resmini çizebiliyor musun?

Yılların problemlerine çözüm planını bir kenara koy, en basitinden toplum olarak kendimizi bulmamız kuruluş ayarlarımıza dönmemiz için sokak, mahalle temizliği ağaç dikimi için programlı seferberlik ilan edeceğiz diyebiliyor musun? Elinde olan belediyelerden başlayarak bunu yapabiliyor musun?

Vatan sevgisini, topraktan tabiattan başlayarak partiler üstü bir aidiyet anlayışıyla harmanlayabiliyor musun?

Yok. Çözüm yok. Varsa uçtan uca bir plan açıklansın.

Bu olmayınca iktidar partisinin yediği her halt ile acaba kuruluşunda mesafeli olunan devletin iyice dibe vurmasını ve orada sürünmesi mi hesap ediliyor sorusu beni rahatsız ediyor.

Motivasyon kaynağı bu mu diye düşünmeye başlıyorum.

İktidar partisinin yediği her halt ile buna bir adım daha yaklaşıldığı mı düşünülüyor?

CTP demagoji ve tonlaması ile iktidarı tahrik eder şekilde yaptığı eleştiriler ile umut olsa da iktidarda uzun süre kalamayacağı ile ilgili bir ikilem ve algı ile karşı karşıya olan bir parti görünümündedir.

Tek başına iktidar hedefi varsa, CTP’nin çözmesi gereken mevzu budur. Bıraksınlar UBP’yi. Onu anladık. Neyi nasıl yapacaklarını anlatsınlar. Başarının resmini çizsinler.