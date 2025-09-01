CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı çatışmalarla barışın değerini en acı biçimde öğrendiği ve bugün de dünyanın birçok yerinde süren savaşların kadınlardan çocuklara tüm insanlığa tarifsiz acılar yaşattığı belirtildi.

Gerçek barışın adaletin, eşitliğin ve insan onurunun güvence altına alınması olduğu kaydedilerek, “Barış; çocukların geleceğe umutla bakabildiği, kadınların şiddetten uzak yaşadığı, gençlerin kendi ülkesinde hayaller kurabildiği bir düzenin adıdır. Barış; toplumsal kimliğimizle, haklarımızla, eşitliğimizle dünyaya katılmaktır.” ifadesi kullanıldı.

“CTP olarak barışı yalnızca bir siyasi hedef değil, bir varoluş ideali olarak görüyoruz.” denilen açıklamada, çatışmayı körükleyenlere inat kardeşlik ve barışı savunmaya, adada ve dünyada barışın tesis edilmesi için çalışmaya devam edileceği mesajını da verdi.

Halkın ve dünyanın hak ettiği tek geleceğin barış içinde bir gelecek olduğunun belirtildiği açıklamada, CTP, her zaman barışın tarafında olacağını da kaydetti.

-CTP Kadın Örgütü: “Barış hemen şimdi”

Öte yandan CTP Kadın Örgütü de yayımladığı mesajında “Bizler, geçmişin acılarını yaşamış insanlar olarak, barışın ertelenemeyecek kadar hayati bir ihtiyaç olduğuna inanıyor, kadınların ve çocukların yaşam hakkının korunması için sesimizi yükseltiyoruz.” denildi.

Savaşlara seyirci kalmanın zulme ortak olmak demek olduğunun belirtildiği açıklamada, “Biz bu suça ortak olmayacağız. Gazze’deki çocuklar için, yaşam hakkı için, insanlığın onuru için ses veriyoruz: Barış hemen şimdi!” ifadesi kullanıldı.