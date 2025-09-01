Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait mezbahanın önünde bulunan arazide meydana gelen yangında yaklaşık 3 dönümlük alandaki çöp ve molozlar ile kuru otlar yandı.

Güzelyurt’ta ise, bir şahsa ait motor evinin elektrik panosunda muhtemelen elektrik kabloların kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangında elektrik panosu, kablo ve bazı malzemeler yandı.

Her iki yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Lefke’de hırsızlık

Lefke’de, dün, bir şahsa ait evde koltuk üzerinde bulunan cüzdanda muhafaza edilen toplam 600 TL nakit para çalındı, meselede zanlı olarak görülen Y.Ö.(K-55) tutuklandı.

- Alkollü şahıs rahatsızlık vermekten tutuklandı

Lapta’da ise, dün, A.K.(E-44), görevli polisler tarafından ikaz edildiği sırada, alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs, suçüstü tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.