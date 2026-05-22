CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası finans piyasalarında sert hareketler görüldü. Borsa gerilerken tahvil ve bono faizleri yükseldi.

Ekonomist Yard. Doç. Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, yaşanan dalgalanmanın Türkiye ekonomisini kısa vadede etkilediğini ancak döviz kurunda büyük bir sıçrama ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Karavelioğlu, Merkez Bankası’nın piyasaya güçlü müdahalelerde bulunduğunu ifade ederek, “panik yapılmaması” uyarısında bulundu.

Karavelioğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“CHP kurultay ile ilgili mutlak butlan kararı çıkması piyasalar açısından olumsuz oldu. Borsada sert düşüş, tahvil ve bono faizlerinde yükseliş yaşandı. Bugün de devamı gelecektir. KKTC olarak bizi ilgilendiren konu dövizde herhangi bir hareketlenme olur mu konusu. Dövizde herhangi bir sıçrama veya patlama olması ihtimali çok düşük. Türkiye’nin şu anda izlediği ekonomi politikasının en önemli ayaklarından bir tanesi kurun kontrol altında tutulması. Dolar kuru kontrol altında ve şu anda ekonomi yönetimi dolar kurunu kontrol altına tutabilecek güçte. Dün Doları kontrol altına tutabilmek amacıyla Merkez Bankasının yaklaşık 8 -9 milyar dolar sattığı veya piyasaya müdahale ettiği söyleniyor. Rezervlerinin olumsuz yönde etkileneceği ve eriyeceği aşikar görünüyor. Faizler ve Tahvil faizleri yukarı doğru gidecektir. Türbülansın yüksek olduğu bu durumlarda ani hareketlerden kaçının ve panikle hareket etmeyin”