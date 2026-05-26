Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) az önce yaptığı duyuru ile elektrik tarifelerine okkalı bir zam yapıldığını açıkladı.

Kıb-Tek'ten yapılan duyuruda yüzde 22 civarında yapılacak olan elektrik ücretlerine zam 1 Haziran itibariyle geçerli olacak.

Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından, enerji maliyetlerini etkileyen unsurlardaki artışlara bağlı olarak KIB-TEK’in tarife düzenlemesine gitme zorunluluğu oluşmuştur.

KIB-TEK, son 14 aylık süre zarfında elektrik tarifelerinde düzenleme yapmamıştır. Bu süre zarfında yakıt fiyatlarına yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığına yüzde 38 ve dövizde yüzde 18 oranının üzerinde artışların oluştuğu da bilinmektedir.

Maliyetleri etkileyen bütün bu faktörlerin değerlendirilmesine bağlı olarak, KIB-TEK’ in mali yapısının sürdürülebilmesi adına elektrik tarifelerine 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 22 oranında artış yapılmak zorunda kalınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu