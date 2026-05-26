Miracle Pay ile Bitso, Latin Amerika genelinde dijital ödeme altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik bir ortaklığa imza attı. İş birliğinin ilk etapta Meksika’da başlayacağı, ardından bölgedeki diğer ülkelere genişletileceği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Miracle Pay, işletmelerin sisteme dahil edilmesi, ödeme kabul süreçlerinin yönetilmesi ve blockchain tabanlı ticaret altyapısına erişim konularında aktif rol üstlenecek. Bitso ise saklama, para dönüşümü ve bölgesel ödeme mutabakatı altyapısını sağlayacak.

Ortaklık kapsamında, işletmelerin yerel para birimleriyle ödeme alıp bunları dolar destekli stablecoin’lere dönüştürebileceği ve Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin ile ABD arasında 7/24 ödeme gerçekleştirebileceği belirtildi.

Hakan Törehan yaptığı açıklamada, Latin Amerika’nın blockchain teknolojisinin gerçek kullanım alanlarının en net görüldüğü bölgelerden biri olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Amacımız, işletmelere yeni nesil ödeme sistemlerine daha hızlı, daha pratik ve daha verimli bir geçiş sunmak.”

Bitso Business Satış Direktörü Hector Ramirez ise Latin Amerika’daki ticaret hacminin ve ödeme ihtiyaçlarının hızla değiştiğini belirterek, modern ödeme altyapılarının artık kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Şirketler, bu iş birliğinin yalnızca bir pilot proje olmadığını, bölge genelinde kullanılabilir ve ölçeklenebilir bir ödeme ağı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, stablecoin tabanlı ödeme çözümlerinin özellikle sınır ötesi işlemlerde daha düşük maliyet, daha hızlı transfer ve daha şeffaf işlem süreçleri sunduğu ifade edildi.