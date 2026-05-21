Creditwest Bank, çalışan gelişimine verdiği önemi güçlendirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır kurum içi bilgi paylaşımını destekleyen ve yeni çalışanların gelişim süreçlerinde aktif rol alan iç eğitmenler, geçtiğimiz hafta kapsamlı bir “Eğitmen Gelişim Programı” bir araya geldi.

Nar Eğitim Firması iş birliğiyle düzenlenen “Yeni Çağın Lider Eğitmenleri” programı, 2 gün boyunca Lefkoşa Concorde Hotel’de gerçekleştirildi. Program, eğitim ve gelişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Taylan Zeyrek liderliğinde yapıldı.

Programa Creditwest Bank bünyesinde farklı departmanlarda görev yapan iç eğitmenler katıldı. Eğitim süresince katılımcılar; yetişkin öğrenme teorileri, içerik geliştirme yöntemleri, öğrenme yolculuğu tasarımı, hikâyeleştirme teknikleri, grup dinamiklerinin yönetimi ve etkili aktarım becerileri gibi birçok başlıkta uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrıca ses dili, beden dili ve dijital öğrenme araçlarının etkin kullanımı üzerine çalışmalar yapıldı.

“Kurum İçi Bilgi Paylaşımı Banka Kültürümüzün Güçlü Bir Parçası”

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak, kurum içi eğitmen yapısının uzun yıllardır banka kültürünün önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çalışanlarımızın sahip oldukları bilgi ve deneyimi birbirlerine aktarmaları, kurumsal gelişimimiz açısından büyük değer taşıyor. İç eğitmenlerimiz yalnızca bilgi paylaşımı yapan kişiler değil, aynı zamanda kurum kültürümüzün sürdürülebilirliğine katkı sağlayan önemli temsilcilerimizdir. ‘Yeni Çağın Lider Eğitmenleri’ programı ile eğitim kalitemizi daha ileri taşımayı, iç eğitmenlerimizi güncel öğrenme yöntemleri ve yeni nesil eğitim yaklaşımlarıyla desteklemeyi hedefledik.”

Alsancak, program kapsamında iç eğitmenlerin öğrenme teorileri, ihtiyaç analizi, eğitim tasarımı ve katılımcı deneyimi gibi alanlarda yetkinliklerini geliştirmelerinin amaçlandığını da ifade etti.

Eğitim sonunda katılımcıların, daha etkili ve sürdürülebilir öğrenme deneyimleri tasarlayabilecek yetkinliğe ulaşmaları amaçlandı. Son yıllarda bankacılık sektöründe çalışan deneyimi ve sürekli gelişim kültürü ön plana çıkarken, birçok finans kuruluşu da iç eğitmen programlarına yatırım yapıyor.

Creditwest Bank, bu yaklaşımıyla kurumsal öğrenme kültürünü güçlendirmeyi ve çalışan gelişimini uzun vadeli bir strateji olarak sürdürmeyi hedefliyor.